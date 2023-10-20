Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Теплый дом ЛОНГРИД
«Истфакт» Остров обезьян
Экономим на покупках
«Метражи» сельская ипотека
Господин Рейтингомер
ЛОНГРИД проверить здоровье
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Санаторный туризм
как не впасть в уныние осенью
Досуг псковского школьника
Профориентация школьников
«Зенча-Псков» возрождение
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Региональные меры соцподдержки
молодежь облсовпрофа
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 20.10.2023 07:212 Наступление двойной эпидемии спрогнозировали в России 23.10.2023 16:050 Бизнес-ланчи: где вкусно пообедать в Пскове. ЛОНГРИД 23.10.2023 15:440 «Постскриптум»: Митрополит Арсений, цензура в искусстве и открытие улицы Фабрициуса. ВИДЕО 23.10.2023 15:120 ГК «Титан» и Нижегородский университет договорились о сотрудничестве в развитии разработок в сфере биотехнологий 23.10.2023 15:101 Более 4 тысяч деревьев упали на линии электропередачи в Псковской области 23.10.2023 14:550 Законодательный комитет Собрания поддержал нововведения в положение о Молодежном парламенте 
 
 
 
Самое популярное 16.10.2023 12:192 Банк России вводит в оборот новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 17.10.2023 07:000 В Псковской области простились с тремя погибшими участниками СВО 18.10.2023 11:189 Михаил Ведерников: Мир сошел с ума  16.10.2023 12:552 Торжественная встреча нового главы Псковской митрополии епископа Арсения. ВИДЕО 18.10.2023 11:011 Глава Псковской митрополии Арсений получил новый сан
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиян предупредили о рисках использования промокодов

23.10.2023 08:30|ПсковКомментариев: 0

Купленным в интернете промокодам можно доверять в девяти из десяти случаев, однако перед совершением сделки необходимо в любом случае удостовериться в их актуальности, в том числе через сайт компании или по горячей линии, рассказали Роскачестве.

В организации подчеркнули, что сервисы по продаже промокодов существуют довольно давно, и они позволяют покупателям сэкономить порой до 90% от реальной стоимости какой-либо услуги - в медцентре, в парке развлечений, ресторанах, салонах красоты и так далее. Однако риск быть обманутым есть всегда.

При контрольной закупке сертификатов на скидку эксперты выяснили, что многие продавцы сначала высылают промокод, чтобы можно было применить его и увидеть, как уменьшится цена, а затем ждут свое вознаграждение. Цены же на коды начинаются от 10 рублей, попадаются даже бесплатные предложения, пишет РИА Новости

«Проверка показала, что в 90% случаев объявлениям о покупке промокодов на известных площадках и досках объявлений доверять можно, но перепроверять. Прежде всего нужно удостовериться, что такая организация вообще существует, что акция со скидками там действительно сейчас проходит или актуальна, и что деньги продавцу нужно заплатить после применения скидки. Деньги до проверки сертификата, конечно, переводить нецелесообразно», - подчеркнул руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Кроме того, не стоит переходить по ссылкам, которые присылает продавец. «И ни в коем случае не рекомендуем переходить по присланным ссылкам для оплаты и уж тем более сообщать платежную информацию своей карты - CVC-код и коды из смс-сообщений», - добавил он.

Отмечается, что также перед покупкой купона целесообразно прежде проверить на сайте компании или по телефону горячей линии, действительно ли сейчас действуют промокоды и акционные скидки, не вышел ли срок на них. Кроме того, следует обращать внимание на рейтинг продавца, его профиль - как давно он зарегистрирован, что предлагает, есть ли отзывы.

Теги: #роскачество
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы услугами астрологов и нумерологов?
В опросе приняло участие 10 человек
23.10.2023, 16:050 Бизнес-ланчи: где вкусно пообедать в Пскове. ЛОНГРИД 23.10.2023, 15:490 Андрей Носков приглашает псковичей на спектакль «Парфюмер» 23.10.2023, 15:440 «Постскриптум»: Митрополит Арсений, цензура в искусстве и открытие улицы Фабрициуса. ВИДЕО 23.10.2023, 15:310 Мошенникам не удалось ввести в заблуждение двух жителей Великих Лук
23.10.2023, 15:120 ГК «Титан» и Нижегородский университет договорились о сотрудничестве в развитии разработок в сфере биотехнологий 23.10.2023, 15:101 Более 4 тысяч деревьев упали на линии электропередачи в Псковской области 23.10.2023, 15:020 «ГорДозор»: Открытие улицы Яна Фабрициуса. На что смотреть, чему удивляться и о чем грустить. ВИДЕО 23.10.2023, 14:550 Законодательный комитет Собрания поддержал нововведения в положение о Молодежном парламенте 
23.10.2023, 14:472 Член облизбиркома Алексей Васильев досрочно слагает полномочия  23.10.2023, 14:410 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о проблемах авиационной отрасли России 23.10.2023, 14:360 «Гайд-парк»: Галина Неваленная о работе с избирателями 13-го округа и коллективном иммунитете. ВИДЕО 23.10.2023, 14:260 Двое псковичей украли сумку с деньгами у работницы магазина
23.10.2023, 14:171 Особенности «тихой» охоты 23.10.2023, 14:160 Установление нового регионального праздника обсудили в областном Собрании 23.10.2023, 14:110 Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября 23.10.2023, 14:080 Учебный курс для сотрудников пресс-служб провели в Следственном комитете России
23.10.2023, 13:580 Гастарбайтеров в Псковской области попробуют задержать сохранением стоимости патента на работу  23.10.2023, 13:480 Житель дедовичской деревни спас собаку от волка в собственном дворе 23.10.2023, 13:340 Непогребённые 23.10.2023, 13:320 Порядок исключения памятников из госреестра обсудили на заседании социального комитета Собрания
23.10.2023, 13:150 Псковская область заняла 69 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию 23.10.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Посткриптум»: Митрополит Арсений, цензура в искусстве и открытие улицы Фабрициуса 23.10.2023, 13:020 Нововведения в положение о Молодежном парламенте рассмотрел социальный комитет Собрания 23.10.2023, 12:530 Первую группу школьников, путешествующих по региону, приняли в «Михайловском»
23.10.2023, 12:492 Курс доллара упал ниже 95 рублей впервые с середины сентября 23.10.2023, 12:391 Новоселье для врачей и запрет цирков с животными: топ-5 предложений «Новых людей» для жителей Псковской области 23.10.2023, 12:380 «Постскриптум»: Митрополит Арсений, цензура в искусстве и открытие улицы Фабрициуса 23.10.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об открытии улицы Фабрициуса в Пскове
23.10.2023, 12:301 Сбивший опору освещения в Пскове водитель пошел в дежурную часть и сдался полицейским 23.10.2023, 12:240 Нового участника псковского опен-эйра «Добрый рок» выбирают в Сети 23.10.2023, 12:110 О детских программах Пушкинского заповедника узнали участники Дней духовной культуры России в Узбекистане 23.10.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 октября
23.10.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Галиной Неваленной 23.10.2023, 11:490 Размер патента на работу для иностранцев рассмотрели в областном Собрании 23.10.2023, 11:400 94% псковичей читают отзывы о работодателях при трудоустройстве 23.10.2023, 11:280 Новый принцип формирования Молодёжного парламента обсудили на заседании бюджетного комитета Собрания
23.10.2023, 11:260 Псковские росгвардейцы изъяли 134 боеприпаса за неделю 23.10.2023, 11:230 Корректировку регионального закона о льготах по налогам обсудили на заседании бюджетного комитета Собрания 23.10.2023, 11:160 «ГорДозор»: Открытие улицы Яна Фабрициуса. На что смотреть, чему удивляться и о чем грустить 23.10.2023, 11:000 «Зенча-Псков»: возрождение завода и конкурс стартапов
23.10.2023, 10:422 Автомашина скорой помощи с пациентом съехала в яму на улице Гагарина в Пскове 23.10.2023, 10:310 «Гайд-парк»: Галина Неваленная о работе с избирателями 13-го округа и коллективном иммунитете 23.10.2023, 10:170 Пополнение дорожного фонда Псковского области штрафами рассмотрел бюджетный комитет Собрания 23.10.2023, 10:120 Изменения в бюджет Пскова рассмотрят на сессии гордумы 27 октября
23.10.2023, 09:570 Интерактив: Наркоманы вернулись в Корытовский лесопарк 23.10.2023, 09:400 Многодетных родителей могут освободить от транспортного налога в России 23.10.2023, 09:350 Автомобиль для перевозки лежачих больных попал в ДТП в Пскове 23.10.2023, 09:222 Присосались
23.10.2023, 09:150 Число обращений о переселении из Латвии в Россию за год выросло в 2,5 раза 23.10.2023, 09:000 Водителям разрешили ставить квадратные номера на автомобили 23.10.2023, 08:450 Компенсация психотерапии со стороны работодателя важна для 13% псковичей - опрос 23.10.2023, 08:300 Россиян предупредили о рисках использования промокодов
23.10.2023, 08:100 Прием в детские школы искусств в России продлят до 14 сентября 23.10.2023, 07:565 Митрополит Тихон рассказал о поручении Путина по Крыму 23.10.2023, 07:370 Крестный ход вокруг Пскова состоится 26 октября 23.10.2023, 07:180 Единое время запрета на шум дома определят в России
23.10.2023, 07:000 Снег на Северо-Западе России ждут в начале недели 22.10.2023, 22:000 Отцов-одиночек предложили реже отправлять в СИЗО 22.10.2023, 21:550 Густой туман опустится на севере Псковской области 22.10.2023, 21:400 Почти 7 тысяч жителей Островского и Пыталовского районов прошли диспансеризацию
22.10.2023, 21:180 Диетолог предупредил о рисках практики похудения к Новому году 22.10.2023, 20:570 Тренер сборной России по регби заявил о потере смысла в работе 22.10.2023, 20:400 Футболисты клуба «Луки-Энергия» сыграли вничью с московским «Торпедо-2» 22.10.2023, 20:360 Субботники проводят в Великих Луках в рамках месячника по благоустройству
22.10.2023, 20:140 Антинаркотическая акция в Псковской области продолжится до 27 октября 22.10.2023, 19:530 Нейросеть станет следить за транспортировкой леса в России 22.10.2023, 19:340 Самолет рейса Псков - Калининград не смог приземлиться из-за тумана 22.10.2023, 19:310 Псковичей призвали не оставлять детей во дворе без присмотра
22.10.2023, 19:200 Водитель съехал в кювет и бросил пьяного пассажира в машине в Псковском районе 22.10.2023, 19:100 Турнир по шашкам провели среди сотрудников великолукских предприятий 22.10.2023, 18:512 Митрополит Арсений: Псковская кафедра становится для меня родной 22.10.2023, 18:490 Кадеты псковской гимназии «испытали землетрясение» в Белоруссии
22.10.2023, 18:240 Волки подходят к домам и нападают на собак в деревнях Дедовичского района 22.10.2023, 18:030 Псковички выступили на танцевальном фестивале в Петербурге в номинации Pole art 22.10.2023, 17:420 «Индекс кофе с бутербродом» в первой половине октября снизился на 0,8 пункта 22.10.2023, 17:210 Михаил Ведерников: Наш долг — сохранять память о безвинных жертвах фашизма
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru