Общество

Доступ для инвалида-колясочника обустроят в псковском доме по улице Ижорского Батальона

Доступ для инвалида-колясочника обустроят в псковском доме по улице Ижорского Батальона. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Григорий Стороненков / «ВКонтакте»

На средства городского бюджета будет обустроен доступ для инвалида-колясочника, проживающего в доме Ижорского батальона, 43. Из муниципальной казны на эту цель выделят 658 тысяч рублей в рамках программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья».

Изменения в бюджет внесены 27 октября в ходе очередной сессии Псковской городской Думы.