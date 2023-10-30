Общество

Большинство респондентов ПЛН не доверяют астрологам и требуют запретить их деятельность

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (71,35%) считают, что деятельность астрологов и нумерологов антинаучна и требует запрета. Это следует из опроса, в котором приняли участие 192 человека.

Стараются прислушиваться к советам астрологов и нумерологов, но выбор оставляют за собой, 11,46% участников опроса. Одинаковое количество голосующих — по 2,08% — отметили, что рекомендации вышеупомянутых специалистов помогают планировать жизнь, а также, что обратиться к ним можно с неразрешимой проблемой.

2,6% респондентов при необходимости предпочитают обращаться к психологу.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?»