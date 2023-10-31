Общество

Спрос на специалистов со средним образованием растет в Псковской области

Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в Псковской области и выяснили, как за год изменился спрос на специалистов со средне-специальным образованием, какие условия им предлагают и сколько готовы платить.

Несмотря на стереотип о «непрестижности» среднего образования, люди с рабочими профессиями - одни из самых востребованных сотрудников в регионе. На сферу «Рабочий персонал» приходится 26% всех открытых вакансий от всего объема новых рабочих мест за последние 30 дней.

Сейчас в Псковской области на hh.ru открыто более 800 вакансий для представителей рабочих профессий. Из них 98% подходят для специалистов со средне-профессиональным образованием. С начала года спрос на сотрудников в этой области вырос на 109%, а год к году востребованности в кадрах у местного бизнеса составляет +74% новых рабочих мест по сравнению с 2022. В Псковской области чаще всего ищут работников со средним образованием на должности водителя, упаковщика, токаря, машиниста. Также в топ-10 самых востребованных рабочих специалистов вошли слесари, операторы производственных линий, механики, грузчики.

При этом сфера рабочего персонала в регионе испытывает сильнейший кадровый голод. На одну вакансию сейчас приходится лишь 1,5 резюме, что говорит о сильном дефиците кадров.

В среднем местные компании готовы платить рабочим от 58 400 рублей в месяц. Это на 9 200 рублей больше, чем год назад. Соискатели в свою очередь ожидают зарплату не менее 50 000 рублей. За год уровень желаемого дохода увеличился на 10 000 рублей. Чтобы сделать условия для работников более привлекательными, местные работодатели чаще всего включают в них возможности карьерного роста, обучения, повышения квалификации, ДМС. Для вахтовых сотрудников предлагают оплачиваемые проезд, питание и проживание, предоставление общежития иногородним, корпоративные и социальные программы.