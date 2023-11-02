Общество

Равнение на флаг!

Отныне каждый год 20 февраля на Псковщине будут праздновать День областного флага: на октябрьской сессии регионального парламента депутаты поддержали соответствующее предложение губернатора Михаила Ведерникова, благодаря которому область и избавилась 5 лет назад от статуса единственного российского региона, своего флага не имеющего.

Тогда же были утверждены областной гимн, а также герб, соответствующий строгим требованиям современной российской геральдики и впоследствии успешно утвержденный Геральдическим советом при президенте РФ. Визуальные символы региона прямо наследовали ранее бытовавшим, благодаря чему получились органичными и понятными жителям области, соответствующими духу псковской истории, при этом — с интересными самобытными вкраплениями. Хотя всё могло быть иначе, поскольку история помнит попытки навязать области весьма сомнительные и даже эксцентричные символы. Об этом — в ретроспективном обзоре Псковской Ленты Новостей.

В основе нынешних герба и флага Псковской области (как, собственно, и символики регионального центра) — древнейший геральдический символ псковской земли: барс, или, как его называли ещё во времена Псковской феодальной республики, чеканя на собственных монетах — «лютый зверь». Он изображен на синем («лазоревом») поле, а с небес к нему простирается благословляющая рука. Все остальные элементы и детали в гербах и флагах и Пскова, и области — вторичны, они не пытаются конкурировать с основной смысловой доминантой. И это — удача, поскольку в других российских «губерниях» мы до сих пор можем наблюдать всевозможные геральдические или просто контекстуальные казусы.

Так, на флаге Владимирской области, принятом в 1999 году, парадоксально сочетаются монархическая (в виде дореволюционного герба) и советская (в виде голубой полосы с золотым серпом и молотом) символика. На флаге Волгоградской области ничтоже сумняшеся изобразили современную достопримечательность — монумент «Родина-мать», а на флаге Сахалина — вообще просто карту региона. Флаг соседней с нами Новгородской области, убери из его центра герб, до степени смешения будет похож на флаг Франции. Что уж говорить про радужный флаг Еврейской автономной области, который постоянно путают с флагом ЛГБТ-движения!

Флаги Владимирской, Волгоградской, Сахалинской, Новгородской областей и Еврейского автономного округа.

Псковщину такие визуальные анекдоты миновали, хотя и у нас были свои попытки «поиграть цветами» и символами. Впрочем, обо всем по порядку.

Первые попытки

Псковский барс был символом Псковской земли и во время независимости, и после присоединения к Московскому государству, и в Российской империи — и даже в советские годы.

Барс («лютый зверь») на псковской деньге и на гербах XVII-XVIII веков.

Но после распада Советского Союза на волне исторического реваншизма и борьбы с советским идеологическим наследием по всей стране началась борьба за символы, которая была призвана подчеркнуть преемственность с дореволюционной Россией. Вот и в Псковской области после противостояния президента Бориса Ельцина с Верховным Советом, закончившимся расстрелом парламента и повсеместным демонтажом советской системы, новоизбранные депутаты первого — установочного — созыва областного Собрания озаботились необходимостью утвердить официальную символику региона. При этом они не мудрствуя лукаво решили попросту «восстановить в правах», так сказать, реабилитировать старый губернский герб, действовавший до революции — и сделали это, несмотря на официальные предостережения государственного герольдмейстера (руководителя Государственной Герольдии при президенте РФ) Георгия Вилинбахова.

Герб Псковской губернии и принятый в 1995 году герб Псковской области.

Хотя в тот момент все замечания к проекту герба заключались в претензиях к российской императорской короне и дубовым листьям по бокам щита с андреевской лентой. По законам геральдики такой набор элементов прямо свидетельствовал — это герб губернии Российской империи (а не области Российской Федерации). Псковские депутаты не стали слушать эксперта и старый губернский герб приняли в качестве нового областного. В последующем он закономерно не смог пройти государственную регистрацию и не был включен в общероссийский регистр, хотя юридически это не мешало использовать его областным властям.

О флаге же в 90-е как-то и не вспомнили: видимо, тогда и так ещё не все отошли от того, что на общегосударственном уровне привычное советское алое полотнище сменил старый-новый триколор. Или же герба было на первое время достаточно, чтобы выпустить депутатские значки, отпечатать визитки, папки для документов да всяческие грамоты.

Руки до проекта флага дошли лишь в начале «нулевых». В конце 2003 года депутат областного Собрания Павел Николаев, тогда представлявший КПРФ, на фоне первых звоночков о реабилитации советских символов (в конце 2000 года в качестве гимна России был возвращен лишь немного измененный советский — всё на ту же музыку Александрова) предложил «примирительный» вариант: изобразить на областном флаге золотого псковского барса под императорской короной на красном фоне. «Барс идёт от царей, красный цвет — от Советской власти», — пояснял тогда свою «символизирующую преемственность поколений» задумку депутат.

Инициатива, рассмотренная в апреле 2004 года, ожидаемо не нашла достаточной поддержки, но сразу после её обсуждения в администрации Псковской области создали рабочую группу по разработке проектов флага и нового герба.

Несвоевременные мысли

Однако вскоре эти задачи отошли на второй план: началась губернаторская избирательная кампания, по результатам которой действующего губернатора Евгения Михайлова сменил Михаил Кузнецов. Работа над проектами областной символики пошла в плавном режиме, уже с привлечением экспертов из Геральдического совета при президенте РФ. Результаты были явлены публике лишь к февралю 2009 года.

Проект флага Псковской области, предложенного в 2009 году.

По иронии судьбы, проект флага представили депутатам в период очередной смены власти: через 10 дней после того, как вместо досрочно ушедшего в отставку Кузнецова и. о. губернатора был назначен Андрей Турчак — и за день до его утверждения областным Собранием. И депутаты отклонили предложенный проект флага.

Причем, трудно сказать однозначно, что повлияло на их решение — то ли фактор политической неопределенности (депутат Юрий Брохман тогда без обиняков объяснил нежелание поддержать проект: «У нас тут новый губернатор намечается, пусть тоже своё мнение выскажет»), то ли показанное народным избранникам конкретное графическое решение, которое действительно было весьма сомнительным (хотя для геральдики это и не столь важно — тут оперируют не конкретным рисунком, а его словесным описанием, так называемым блазоном).

Основным противником предложенного флага выступил депутат Алексей Севастьянов, который высказал замечания и к размеру изображенных облаков, и к пятнам на барсе («Барс, болеющий крапивницей... Мне это принесли, я подумал, что кто-то шутку из Интернета распечатал. <...> А кому-то это пятнистое животное нравится? Под такой кошкой идти на защиту Отечества несерьёзно»).

Звучали, кстати, и другие претензии, в числе которых было и неприятие барса как псковского символа: дескать, зверь это африканский, и вообще на людей нападает, а у нас таких отродясь не водилось.

Тогда же прозвучали и предложения изучить примеры псковской геральдики, например, штандарты псковских полков: может быть там найдется какое-то подходящее решение? Впоследствии, кстати, к этой идее прислушались, и даже в 2018 году на рассмотрении был вариант с цветами на флаге, напоминавшими о штандарте псковского пехотного полка в XIX веке.

Унтер-офицер со штандартом Псковского пехотного полка и один из вариантов флага Псковской области.

Попытка №3

Между тем, в 2010 году были утверждены герб и флаг города Пскова, что усложнило задачу для областных депутатов: они по геральдическим правилам уже не могли принять что-то похожее до степени смешения, требовалось как-то отчетливо разграничить визуальные символы области и областного центра.

Герб и флаг города Пскова, утвержденные в 2010 году.

В результате следующая попытка предложить региону флаг (а заодно и удовлетворяющий требования геральдистов герб) пришлась лишь на 2014 год: тогда депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев вынес на рассмотрение областной Общественной палаты наработки группы авторитетных российских геральдистов (что в случае принятия практически гарантировало утверждение герба и флага на федеральном уровне).

Проект герба и вариантов флага Псковской области образца 2014 года.

Но этот проект был неоднозначно воспринят псковичами, в том числе краеведами. Много претензий было к щитодержателям на полном гербе в виде синих соколов (символов связанных с Псковщиной Рюриковичей — княгини Ольги и одного из ближайших соратников Рюрика — Трувора), на шею которых почему-то были надеты геральдические венцы, подобные тем, что изображались в псковских монетах и печатях с так называемой «головой человечьей» (принято считать, что так изображался самый известный псковский князь Довмонт). Были претензии и к девизу на латыни «НONOREM MEUM NEMINI DABO» («Чести своей никому не отдам» — такой девиз начертан на одной из псковских святынь, посвятительном мече, хранившемся на раке первого псковского князя Всеволода-Гавриила в Троицком соборе), и даже к количеству благославляющих перстов «на квадратный метр».

Основные претензии к флагу заключались к странным орнаментам и общему цветовому решению, напоминающему украинский флаг.

В результате и этот проект был положен на полку.

Через тернии к ...результату

Очередная попытка подступиться к этому непростому снаряду была предпринята уже при новом руководителе региона Михаиле Ведерникове в 2018 году. Более того, именно благодаря его настойчивости и последовательности очередная попытка утвердить областную символику увенчалась успехом.

В апреле объявили открытый конкурс, на который поступило 47 заявок — как от профессиональных художников, экспертов в геральдике, так и от обычных граждан.





Некоторые варианта герба и флага, поступившие на конкурс в 2018 году.

Лучшими проектами герба и флага была признана работа творческой группой под руководством главного редактора сайта geraldika.ru, президента МООСРИТ «Развитие» Юрия Росича.

При этом победивший в конкурсе проект не приняли без оглядки: автору предложили доработать эскизы с учетом пожеланий членов Геральдического совета, что и было сделано.

Губернатор Михаил Ведерников на заседании геральдического совета при обсуждении проектов герба и флага Псковской области.

В результате Псковская область получила вполне понятные, привычные и не вызывающие отторжения у широких слоев населения (как это было в предыдущие разы) символы, которые при этом имеют даже интересные специфические элементы.

Утвержденные варианты герба и флага Псковской области.

Например, корона на областном гербе — не простая. Дело в том, что вид изображенной на гербе короны — часть геральдического языка. Так, обычный регион может претендовать только на так называемую «земельную» корону. Выше рангом — корона императорская, она полагается бывшим губерниям империи, если нет более подходящих вариантов. Еще выше рангами — княжеская и великокняжеская короны: их могут использовать те регионы, которые ранее были княжествами или великими княжествами. Ну а на самом верху этой цепочки — так называемые территориальные короны особого типа, которые разнятся по своему виду, но всегда подчеркивают особый статус и значение территории. Такие короны есть на гербах, например, Астраханской области (как территории некогда отдельного государства — Астраханского ханства), Калининградской области (поскольку это бывшая территория Восточной Пруссии) или Ивановской области (как области, являвшейся одним из очагов становления русской государственности). Псковщина — и как одно из мест зарождения той самой русской государственности, и как бывшее независимое государство (Псковская феодальная республика), несомненно, заслуживала именно такой короны на гербе.

Что касается изображенного на ленте девиза, то здесь члены областного Геральдического совета предложили воспользоваться цитатой, приписываемой легендарному князю Довмонту: «Потягнём [то есть «Постоим» — прим. авт.] за Отечество». С такой инициативой ещё при рассмотрении проекта 2014 года выступала тогда член Общественной палаты региона Елена Демченкова.

Наконец, флаг удалось сделать весьма похожим на герб — а не просто распространенным в геральдике нагромождением цветных полос и простых геометрических фигур. Изюминку флагу придает типичный псковский архитектурный орнамент — бегунок (бегунец), пущенный вдоль древка.

Вот уже 5 лет Псковская область имеет полный набор официальных символов. Флаг приветствует гостей региона в псковском аэропорту, украшает улицы наших городов в дни государственных праздников, его размещают на своих шевронах псковские военнослужащие. И сейчас уже сложно себе представить, что когда-то было иначе.

Алексей ИВАНОВ