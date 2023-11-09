Общество

Матвиенко предложила вновь объявить в России Год семьи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ещё раз объявить в России Год семьи, это привлечёт внимание к демографической политике страны.

«Хочу напомнить, что 15 лет назад, в 2008 году президентом был объявлен Год семьи в Российской Федерации. Мы его все активно проводили. Тогда это дало старт многим хорошим начинаниям. И сегодня, когда поддержка семей является таким фундаментом социальной политики государства, на наш взгляд, было бы правильно направить главе государства предложение подумать – прошло уже много лет – в ближайшие годы ещё раз объявить в Российской Федерации нового Года семьи», - сказала она в ходе парламентских слушаний на площадке Совета Федерации на тему повышения рождаемости в РФ.

Матвиенко отметила, что это не просто что-то «символическое», это систематизирует работу, в такие периоды появляется много инициатив, пишет РИА Новости.

«Может быть, также предложить разработать комплексный документ – Национальной стратегии действий в интересах семей. Мы по опыту знаем: Национальная стратегия в интересах детей, Национальная стратегия в интересах женщин – они всё-таки являются хорошим инструментом привлечения внимания и выработки решений», - резюмировала парламентарий.