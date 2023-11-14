О трагедии деревни Красуха расскажут на очередных Александро-Невских беседах в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Тема мероприятия - «Была деревня Красуха: 80 лет трагедии деревни Красуха (27 ноября 1943)». В качестве лектора выступит историк, соавтор документальной повести «Была деревня Красуха» Валерий Яковлев.
Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.
Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.
Напомним, история деревни Красуха Порховского района — одна из трагических страниц в Великой Отечественной войне. В ноябре 1943 года немецкие каратели сожгли всех жителей деревни. Это была месть фашистов за подорванную партизанами машину с немецким генералом.