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О трагедии деревни Красуха расскажут на очередных Александро-Невских беседах в Пскове

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Общество

О трагедии деревни Красуха расскажут на очередных Александро-Невских беседах в Пскове

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Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. Тема мероприятия - «Была деревня Красуха: 80 лет трагедии деревни Красуха (27 ноября 1943)». В качестве лектора выступит историк, соавтор документальной повести «Была деревня Красуха» Валерий Яковлев. Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00. Справки по телефону: 8(8112)72-14-41. Смотрите также Власти разработают концепцию развития мемориального комплекса в порховской деревне Красуха Напомним, история деревни Красуха Порховского района — одна из трагических страниц в Великой Отечественной войне. В ноябре 1943 года немецкие каратели сожгли всех жителей деревни. Это была месть фашистов за подорванную партизанами машину с немецким генералом.