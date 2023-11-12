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Общество

Власти разработают концепцию развития мемориального комплекса в порховской деревне Красуха

13.11.2023 19:47|ПсковКомментариев: 0

Будет разработана концепция развития мемориального комплекса в деревне Красуха Порховского района. Об этом сообщила председатель областного комитета по культура Ольга Тимофеева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева / «ВКонтакте»

«Тему сохранения исторической памяти губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит на особом контроле. В этом году исполняется 80 лет со дня трагедии в деревне Красуха Порховского района. 27 ноября 1943 года немецко-фашистские захватчики сожгли заживо 283 человека, и это только жители деревни, не считая переселенцев из Старой Руссы и Ленинградской области (точная цифра жертв уточняется до сих пор). По поручению главы нашего региона прибыла сегодня с рабочим визитом в Порховский район. Вместе с главой района Юрием Семеновым и его командой нам предстоит разработать концепцию по развитию территории мемориального комплекса», - отметила она.

 

До настоящего времени территория памятника «Скорбящая псковитянка» и обелиска развивалась хаотично, заметила Ольга Тимофеева. «Сейчас же предстоит продумать единое гармоничное пространство, отражающее масштаб трагедии, не исказив новоделом историю этого места», - объяснила председатель комитета.

«Мы подняли основные исторические факты существования деревни до времён Великой Отечественной войны и провели мозговой штурм, в ходе которого родилось немало достойных идей! Сейчас коллегам предстоит проработать придуманные концепции. Важно придать этому месту такой смысл, чтобы каждый человек, приехавший сюда, ощущал патриотизм простого человека», - добавила она.

Теги: #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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