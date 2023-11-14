Общество

Униженные и оскорблённые: как и от чего намерены защищать учителей

Последние годы интернет пестрит роликами о том, как школьники изощрённо издеваются над учителями. Хамство и грубость со стороны родителей, недовольных качеством школьного образования – почти такое же частое явление. Благодаря гаджетам конфликты становятся достоянием общественности, при этом видеозаписи не всегда отражают реальную суть проблемы. Вскоре установлением истинных причин инцидентов будут заниматься специальные комиссии, которые призваны контролировать соблюдение прав педагогов. А использование мобильных телефонов на уроках вовсе намерены запретить.

Поможет ли это защитить педработников и усилить их роль в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения? В какой именно поддержке нуждаются преподаватели, как часто они сталкиваются с неуважительным отношением со стороны учеников и их родителей? Кто будет следить за соблюдением прав школьников? Ответы на эти вопросы — в материале Псковской Ленты Новостей.

Право на уважение

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект, направленный на повышение авторитета педагогической профессии и защиту её представителей. «На законодательном уровне устраняются имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия», - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается необходимость соблюдения дисциплины со стороны обучающихся. В частности, речь идёт об ограничении использования учениками мобильных телефонов на уроках, чтобы ребята не отвлекались и не мешали учителям вести урок. Гаджеты можно будет доставать только в учебных целях или экстренных случаях.

Кроме того, администрации школ будут обязаны рассматривать обращения педагогов, намеренных применить дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим правила внутреннего распорядка. Главная роль в предотвращении конфликтных ситуаций отведена директорам школ. Их обяжут принимать необходимые меры и ни в коем случае не оставаться в стороне.

Недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал появление в школах ещё и специальных комиссий. Они будут заниматься вопросами, связанными с защитой авторитета учителя, объективно рассматривать спорные ситуации, возникающие в классных кабинетах. При необходимости к специалистам смогут обращаться и родители учеников.

Грядущие поправки в закон об образовании предстоит оценить экспертному сообществу в регионах, поэтому к моменту окончательного принятия законопроект может претерпеть изменения.

Зампредседателя Псковской городской Думы, директор Лицея экономики и основ предпринимательства №10 города Пскова Ольга Федорова пояснила, что в разных регионах проблема незащищенности учителей проявляется по-своему. «Кравцов говорит о масштабах всей страны. У меня масштаб поменьше - это мой лицей. Наш город - это небольшое количество школ. В разных регионах эта проблема стоит по-разному. Есть острые проблемы, которые мы видим по телевизору, в соцсетях, когда ученики избивают - это один аспект, я не буду его касаться, потому что из ряда вон выходящие вещи. Там учителя нужно защищать всеми законами», - заявила она в эфире программы «Дневной дозор» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ольга Федорова констатировала, что вопрос использования телефонов на уроках актуален повсеместно, так как современные дети не представляют жизни без гаджетов. Не менее остро стоит на повестке и создание комиссий для защиты педагогов.

«В нашем мире, где учителя увольняются только порой из-за того, что надоело разбираться с родителями и доказывать свою правоту, наверное, эти комиссии сыграют роль в том, чтобы защитить личность и звание учителя. Насколько будет действенной эта комиссия - будет зависеть от того законопроекта, в каком виде он выйдет и будет утвержден, и будет ли», - добавила депутат.

«Значит - допекло»

Все понимают, что отношения между учителями и школьниками нужно совершенствовать и выстраивать не так, как сейчас. На слуху немало случаев, когда не только школьники, но и родители травят учителей, оскорбляют их и всячески унижают. Разобраться в таких ситуациях порой просто некому, и педагоги, не найдя поддержки, отказываются от преподавания в том или ином классе, либо вообще уходят из школ.

«Я два дня назад разговаривала с директором уважаемой школы в городе Пскове. Могу вам рассказать коротко такую ситуацию. Поскольку не хватает учителей, многие в начальной школе ведут два класса. В одном из классов одной родительнице что-то не понравилось, и она стала буквально травить учителя. Родительский комитет здесь виноват тоже. Но на это не обратили внимания. А претензии продолжались. Учитель уважает себя, имеет большой стаж работы и понимает, что она взяла себе проблемы, она не стала даже сражаться и что-то доказывать. Она просто отказалась от класса, и имеет право это сделать. Родители в шоке, учителя нет. Хотя учителя редко отказываются от классов, значит - допекло. И вот для таких случаев должны быть комиссии», - привела пример председатель Общественной палаты региона, председатель псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачева.

Представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани добавила: взрослые иногда необъективно оценивают те или иные ситуации, в которых участвовал их ребенок. «Надо понимать, что буллинг присутствует в школе как между детьми, как со стороны учителя в отношении одного ребенка или нескольких, но и в обратную сторону тоже. Со стороны детей также есть буллинг в сторону учителей. И не каждый человек, не важно, какой он профессии, готов самостоятельно с этим справляться», - пояснила она. По мнению Оксаны Нани, независимые эксперты пришлись бы кстати в случае подобных ситуаций.

На современного учителя ложится очень большая нагрузка, констатировала практикующий психолог Олеся Бабурина. Она заметила, что с приходом в воспитательный и образовательный процессы смартфонов и дистанционного обучения дисциплина упала, внимание учащихся рассеялось, появилось грубое поведение.

«Из своей практики психолога знаю, что учитель в настоящее время может подвергаться даже оскорблениям и унижениям со стороны, как детей, так и их родителей. Работа учителя - это всегда риск профессионального и эмоционального выгорания», - подчеркнула специалист.

В связи с этим она считает хорошей идеей создать комиссии, которые будут подробно и качественно рассматривать все спорные ситуации, связанные с взаимодействием учителей, учеников и их родителей, защищать права и авторитет педагогов. Это, несомненно, поможет оздоровить атмосферу в образовательных учреждениях, уверена Олеся Бабурина.

«Помогите разобраться»

Однако есть ряд вопросов, в том числе касающихся состава будущих комиссий для защиты учителей. Насколько эксперты будут независимы от давления со стороны, смогут ли они разобраться с проблемами педагогов, защитить их от агрессивных школьников и их недружелюбно настроенных родителей?

«Очень важно знать состав этой комиссии, в ней должны быть специалисты: психолог, социальный педагог, возможно, участники отношений, между которыми возник конфликт или недопонимание. Независимое лицо, которое имеет педагогическое образование, отношение к школе и сможет объективно оценить ситуацию, которая произошла», - отметила директор гимназии № 29 города Пскова Елена Синева. Она согласилась, что конфликты в современных школах встречаются часто. Порой в сторону учителей звучат обвинения со стороны родителей: «Не учит, не воспитывает, недоглядел».

Сами педагоги смотрят на предстоящие изменения с оптимизмом и надеждой. Анастасия, которая преподаёт биологию в одной из псковских школ, уверена, что толк от комиссий будет только в случае, если в их состав войдут люди «пришлые». По её словам, сейчас в любой непонятной ситуации можно обратиться к завучам. Например, повысил родитель голос на учителя, есть установка сразу обращаться к руководству школы. «Назначают встречу, приходит неадекватный родитель, собираются несколько завучей, и вместе решают вопрос. При завуче родители почему-то спокойнее становятся», - описала педагог текущую ситуацию.

По её мнению, если в комиссии будут те же люди, кто занимаются решением данных вопросов сейчас, ничего особо не изменится. Она предположила, что экспертами могли бы выступить представители правоохранительных органов и юристы, которые простым языком смогут разъяснить учителям их права, помочь разобраться в конфликтных ситуациях по закону, понять, кто прав и виноват.

«Зачастую учителя не знают, что могут, а что нет. Я, например, только недавно узнала, что мы можем не давать возможности ученикам исправлять оценки. Отработала я положенное количество часов и пошла домой. Нужно донести до родителей, что учитель имеет право отказать в исправлениях в своё свободное время. Ребенок написал на «двойку», значит, на «двойку». А мы сидим, даём исправлять - по сути, занимаемся волонтёрской деятельностью», - вздохнула педагог.

По её словам, в каждом классе есть один-два родителя, от которых учителя не знают, куда деться. Псковичка вспомнила такой случай из практики: однажды классу назначили две контрольных и две самостоятельных работы по разным предметам в один день. Мать одного из школьников «подняла бучу»: «Вы не имеете права, это не по закону». По просьбе классного руководителя Анастасия разрешила одному из учеников написать контрольную по своему предмету во внеурочное время в другой день, тот пришёл и получил «неудовлетворительно».

Педагог заметила, что большинство родителей с уважением относятся к труду учителей, ценят его. Однако конфликтные ситуации всё же порой случаются, поэтому должна быть чёткая система, закреплённые в законе нормы и орган, куда учителя могли бы обращаться за помощью, в том числе юридической.

Что касается престижа профессии, то его можно поднять только повышением зарплат, и никак иначе, уверена псковичка. Высокая оплата труда привлечёт в школы профессионалов.

«В учителя должны идти умнейшие люди, а сейчас идут те, кому больше некуда сунуться. Должен быть отбор, а не хоть бы кем-нибудь дырку заткнуть», - подчеркнула педагог.

Она добавила, что некоторым учителям, которые не нагружают себя дополнительной нагрузкой и не имеют финансовой помощи со стороны, не хватает денег даже на нормальную одежду. А внешний вид играет большую роль в восприятии окружающими.

Равнозначные участники

Возможно, будущие комиссии станут заниматься не только проблемами педагогов. Если и создавать какой-то орган, регулирующий отношения участников образовательного процесса, то он должен защищать всех: школьников, учителей и родителей, так как они являются равнозначными, равноправными участниками образовательного процесса. Такое мнение озвучила депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман.

Более того, защитой прав должен заниматься кто-то со стороны, потому что люди, находящиеся внутри процесса, не смогут объективно посмотреть на ситуацию. «Не уверена в том, что те проблемы, которые существуют среди учителей, может решить какая-либо школьная комиссия. Большая часть этих проблем находится вообще вне школы, и связана она с разными ситуациями, которые существуют в обществе», - заметила депутат.

Она добавила, что защита учителя - это задача администрации. Также на случай несправедливости претензий к учителю существуют правоохранительные органы.

Родительское сообщество придерживается аналогичной точки зрения: в защите порой нуждаются не только учителя. А в состав комиссий в случае их появления должны войти, в том, числе законные представители учащихся.

Мать псковского школьника Анна считает, что в основе идеи создания комиссий для защиты учителей лежит неравенство, так как о правах родителей и учеников речи пока не идёт. Она заметила, что педагоги сами порой позволяют себе лишнее, и заверила, что адекватные родители не пойдут без повода выяснять отношения с учителем, так как это повлечет снижение оценок ребёнку и может обернуться конфликтом. «Родители идут лишь тогда, когда учитель не прав, когда учитель унизил, наказал незаслуженно ребенка. И идут, потому что кроме как к учителю и директору родителям некуда прийти. К уполномоченному по правам ребенка, разве что», - заявила псковичка.

По её мнению, все должны быть равны перед законом, поэтому и комиссии должны думать о правах всех участников образовательного процесса, а не о защите «учительского меньшинства». Горожанка также напомнила о резонансном случае в псковской школе, который продемонстрировал, что учителей порой нужно защищать «от их собственной невоспитанности и хамства».

В прошлом году родители детей, посещающих Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию, забили тревогу. По их словам, педагог младших классов словесно издевалась над детьми. В итоге преподавателя уволили.

Псковичка также заметила, что порой дети становятся свидетелями несправедливости со стороны педагогов, которые не пытаются выяснить, кто автор конфликта или драки среди учащихся. «Их просто не хватает физически и эмоционально на выяснение деталей. Но, к счастью, такие не все педагоги. Есть и те, кто как вторые мамы, всегда всё выясняют», - добавила наша собеседница. Она предложила ввести «Дневник учителя», где дети могли бы анонимно ставить оценки педагогам за культуру поведения, знания и отношение к ученикам.

В настоящее время практически в каждой школе существуют комиссии по урегулированию споров, либо службы медиации. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова считает, что эти структуры вполне способны урегулировать возникающие конфликты, поэтому необходимости в дополнительном органе нет.

«Не знаю, насколько необходимо создавать еще какую-то новую комиссию. Мне кажется, то, что работает сегодня в соответствии с уставом образовательной организации, вполне способно выполнять свою функцию по защите всех участников образовательного процесса», - полагает детский омбудсмен.

Безусловно, учителей нужно защищать, ведь примеров конфликтных ситуаций, заложниками которых становятся именно педагоги, предостаточно. Некоторые молодые специалисты не выдерживают давления и сбегают при первой же возможности. С учётом кадрового дефицита в школах это катастрофа. При этом дети и их родители тоже порой нуждаются в поддержке, ведь ситуации могут быть разными, и разбираться в них нужно объективно. Совещательный орган, способный посмотреть на проблему со стороны, пригодился бы всем участникам образовательного процесса для разрешения возникающих споров.

Ульяна Лаблюк