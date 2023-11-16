Общество

Ученые предупредили о начале новой магнитной бури 22 ноября

На следующей неделе, с 22 по 26 ноября, россиян ожидает новая магнитная буря, следует из данных лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По информации ученых, прогнозируется слабая напряженность магнитного поля (уровень G1). Отмечается, что магнитные колебания будут незначительными, однако их могут почувствовать метеозависимые люди, пишет «Лента.ру».

Согласно прогнозу, 22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные возмущения, 23 и 26 ноября они утихнут, но магнитосфера планеты останется возбужденной и неспокойной.