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Под высоким солнечным напряжением: как псковичам спастись от магнитных бурь

Уходящим летом часто можно было услышать от окружающих жалобы на странное недомогание. Вроде, ничего не болит, но самочувствие не очень. Знающие люди в этот момент поднимали палец вверх, многозначительно произнося: «Магнитная буря». Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера поговорила с астрономом и врачом и выяснила, что прилетает из космоса на Землю, как это влияет на ее обитателей, почему недомогание чувствуют не все, как облегчить свое состояние и где следить за графиком магнитных бурь.

Возмущенная звезда

«Мы до конца не понимаем, как это на нас влияет, но влияние неоспоримо», - говорит о магнитных бурях директор псковского планетария Владимир Колпаков.

Он рассказал, что магнитные бури на Земле происходят после вспышек на Солнце. Не претендуя на абсолютную научную точность при описании явлений, попробуем простыми словами описать суть происходящего. Наша звезда - других в системе, где вращается Земля, нет - выбрасывает заряженные частицы, состоящие, в основном, из гелиево-водородной плазмы, то есть газа, образующего вокруг Солнца корону, которую на детских рисунках изображают в виде лучиков. Частицы летят в космос на огромной скорости. Но эта скорость ниже скорости света, а значит, астрономы успевают зафиксировать вспышку, прежде чем через два-три дня частицы достигнут планеты. Когда это происходит, частицы врезаются в магнитное поле Земли. Человек не видит ни частиц, ни поля, но буквально «на своей шкуре» ощущает их столкновение и следующее за ним возмущение магнитного поля.

Оборудование псковского планетария способно фиксировать выбросы газа с поверхности Солнца.

Магнитное поле опоясывает планету от полюса до полюса. Магнитные полюса не совсем совпадают с географическими, но находятся неподалеку. Магнитные линии «текут» из ядра Земли, выходят на поверхность через южный магнитный полюс, проходят половину планеты и возвращаются в ядро на севере.

Солнечный ветер, состоящий из вырвавшихся со звезды заряженных частиц, проходит почти 150 млн км. Достигая Земли, частицы врезаются в магнитные линии, по ним распределяются на всю планету. Чем сильнее вспышка на солнце, тем больше от него прилетает частиц и тем интенсивнее возмущение магнитного поля. Линии отклоняются от своих привычных траекторий или вовсе ломаются. Частицы, задевающие планету по касательной, как бы забирают магнитные линии с собой в космос. Сравнить это можно с проводами под высоким напряжением. Буря срывает их концы и мотает в разные стороны. В это время провода больно бьют по стоящим рядом людям.

От агрессии до инфаркта

Как именно геомагнитное возмущение воздействует на человека? Никто этого в точности не знает. Ученые не могут дать однозначного ответа.

«В нашей крови содержится железо, это магнитный материал. Есть предположение, что при изменении вокруг нас магнитного поля оно начинает по-другому действовать на железо в нашей крови, на организм в целом. Как - мы пока до конца не понимаем, - разводит руками Владимир Колпаков. - Сильному влиянию подвержены так называемые метеочувствительные люди, у кого-то голова болит, у кого-то давление скачет».

Он отмечает, что сейчас мы приближаемся к пику 11-летнего цикла солнечной активности. В феврале-апреле случилось так много вспышек, что северное сияние (правильнее говорить - полярное, живущие у южного полюса видят ту же картину в небе) можно было наблюдать едва ли не каждую ночь.

Полярное сияние в окрестностях Изборска, апрель нынешнего года. Фото Сергея Попова / АстроПсков.

Это природное явление вызвано теми же причинами. Частицы газа, выброшенные Солнцем, достигая земной атмосферы, возбуждают ее собственные газы, а те излучают сияние. Поэтому то, что для одних - прекрасная картина сопряжения небесных сфер, для других - в прямом смысле головная боль. Кроме нее земляне ощущают скачки давления, изменения в настроении, тревожность, бессонницу, агрессию.

Изменение магнитного поля влияет не на каждого. Наиболее подвержены его воздействию те, кто перенес инфаркт или инсульт, имеет проблемы с суставами. Екатерина Астафьева, заместитель главного врача Псковской городской поликлиники и заведующая терапевтическим отделением, рекомендует таким пациентам в периоды солнечной активности особенно тщательно следить за приемом назначенных врачами препаратов. Если серьезных проблем со здоровьем раньше не было, а во время магнитной бури наступает недомогание - это тревожный факт. Где-то в организме уже может быть сбой.

«Если стали себя плохо чувствовать, нужно пройти диспансеризацию, проверить здоровье, - советует Екатерина Астафьева. - При выявлении отклонений направят к узкому специалисту, он поможет подобрать терапию, в том числе, чтобы магнитную бурю переносить полегче».

Чаще всего, говорит врач, недомогание связано с сосудами. При патологии их стенки становятся более жесткими, а во время магнитной бури могут происходить скачки давления от пониженного до повышенного за короткий срок. Однако сосуды не успевают адаптироваться, давление долго не приходит в норму. В этот момент повышается риск инфаркта или инсульта.

Врач рекомендует находящимся в группе риска следить за графиком магнитных бурь и, когда солнечные частицы достигают Земли, снижать активность, по возможности оставаться дома.

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Солнце на пике

Вдадимир Колпаков для отслеживания солнечной активности направляет псковичей на сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. На ресурсе есть страница с прогнозом магнитных бурь. Наиболее точен он на сегодня-завтра-послезавтра, то есть как раз ни три дня, которые нужны частицам, чтобы преодолеть расстояние от Солнца до Земли. Иными словами, показывает уже случившееся в космосе событие, последствий которого осталось дождаться на Земле. Например, в предстоящие дни магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии.

Однако эта тишина обманчива. 10 августа сотрудники лаборатории сообщили, что уровень солнечной активности достиг максимальных за двадцать лет значений.

«Предельные значения, на которые теперь выйдет наша звезда в максимуме, который ожидается в 2024 году, пока предсказать невозможно, - констатировали ученые. - На данный момент фактический рост активности Солнца идет примерно в полтора раза быстрее прогноза».

Индекс солнечной активности достиг пика за последние двадцать лет.

То есть тем, кто чувствует на себе влияние магнитных бурь, остается только наблюдать за активностью солнца и контролировать в свое самочувствие. В такие моменты как никогда ощущаешь себя песчинкой посреди безграничного космоса.

Юлия Магера