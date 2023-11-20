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Игорь Иванов: Несчастные случаи на производстве участились в Псковской области

Несчастные случаи на производстве участились в Псковской области, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Минтруд подготовил поправки в Трудовой Кодекс РФ, расширяющие полномочия государственных инспекторов труда. Законопроект опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА. В частности, Минтруд предлагает ввести в ТК РФ новую статью 357.1 «Основные права государственных инспекторов труда при расследовании несчастных случаев».

«В настоящее время наблюдается тревожная тенденция – увеличение количества несчастных случаев на производстве. Такая тенденция, к сожалению, наблюдается, в том числе и в Псковской области. Каждый год люди получают травмы или погибают в результате несоблюдения правил безопасности и охраны труда. Это является серьезной проблемой, которая требует незамедлительного решения», — прокомментировал предложение Минтруда Игорь Иванов.

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Одним из способов предотвращения несчастных случаев на производстве является введение новой статьи в Трудовой кодекс, которая определит права госинспекторов при проведении расследований, продолжил председатель облсовпрофа.

Игорь Иванов отметил, что, в первую очередь, новая статья предоставит инспекторам право на безвозмездное получение необходимой для расследования информации. Это позволит им более детально изучить причины несчастных случаев и выявить нарушения требований охраны труда. Кроме того, они смогут изымать образцы материалов для проведения экспертиз и установления причин происшествия. Также новая статья даст право инспекторам предъявлять предписания об устранении нарушений и отстранении от работы лиц, ответственных за несоблюдение правил безопасности и охраны труда.

Важным аспектом новой статьи является возможность инспекторов подавать в суды иск о ликвидации или прекращении деятельности организаций, которые не соблюдают требования охраны труда. Наконец, новая статья позволит инспекторам запрещать использование средств индивидуальной защиты при несоответствии требованиям безопасности. Это важно для защиты работников от опасных условий труда и предотвращения травм и профессиональных заболеваний, заметил председатель облсовпрофа.

«Возвращение проверок безопасности и охраны труда, по моему мнению, является необходимым шагом для обеспечения безопасности работников на производстве. Новая статья в Трудовом кодексе позволит эффективно контролировать соблюдение правил безопасности и охраны труда на предприятиях и предотвратить несчастные случаи. Это важно как для защиты здоровья и жизни работников, так и для обеспечения устойчивого развития экономики страны. Поэтому, необходимо поддержать введение новой статьи и совместными усилиями бороться за безопасность труда на предприятиях», — подчеркнул Игорь Иванов.