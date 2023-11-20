Общество

Два групповых несчастных случая на работе случились в Псковской области

25 сообщений от работодателей Псковской области о несчастных случаях со смертельным исходом поступило на рассмотрение в инспекцию труда Псковского облсовпрофа за 10 месяцев 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Как рассказала руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская, 18 сообщений о несчастных случаях поступили из учтённых организаций и семь (территориальных) - из неучтённых. Рассмотрение 10 несчастных случаев со смертельным исходом завершено. Из них два связаны с производством, восемь не связаны с производством.

«Групповых несчастных случаев всего два. Их рассмотрение продолжается. Все групповые несчастные случаи учётные. Пострадали восемь человек с лёгкой тяжестью, два тяжелые и один - смертельный несчастный случай», - добавили в облсовпрофе.