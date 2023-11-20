Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Советы на зиму псковским водителям
бизнес-ланчи вкусные обеды
«Метражи» сделка с недвижимостью
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Инженерное чудо России
Теплый дом ЛОНГРИД
ЛОНГРИД проверить здоровье
Экономим на покупках
вопросы о муниципальной реформе
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Досуг псковского школьника
День открытых дверей «Академия слуха»
участие в президентских выборах
национальность белоруска
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 20.11.2023 07:002 «Довольно холодную погоду» пообещали синоптики жителям Северо-Запада России 20.11.2023 22:000 О правах детей рассказали псковские курсанты учащимся школы №17 20.11.2023 21:400 Эндокринолог призвала не злоупотреблять манной кашей 20.11.2023 21:101 Молодёжный форум «Твой регион» прошел в Пскове 20.11.2023 21:000 Более 2 тонн макулатуры принял молодёжный центр Пскова 20.11.2023 20:370 Михаил Ведерников поздравил победителей регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий»
 
 
 
Самое популярное 15.11.2023 15:1628 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 17.11.2023 18:130 В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области 16.11.2023 15:310 Стали известны подробности гибели тракториста в нечистотах в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Молодёжный форум «Твой регион» прошел в Пскове

20.11.2023 21:10|ПсковКомментариев: 1

Молодёжный форум «Твой регион» прошел в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Среди участников Форума более 300 представителей Псковских учреждений общего и среднего профессионального образования.

Руководитель Проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев со стороны проектного подхода в формате диалога обсудил с ребятами систему формирования городского комфорта.

В рамках практики Форума команды создали проекты-предложения по улучшению городской среды, после чего состоялись презентации более 12 идей преображающих Псковскую область.

 

«Парк известных личностей Псковского края, исторические пешеходные мосты, фотобудки, туристические тропы, исторический парк российской культуры – это лишь часть сгенерированных идей», – рассказали организаторы.

Теги: #Команда 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Вокруг все дорожает, а вам хватает ваших доходов на жизнь?
В опросе приняло участие 25 человек
20.11.2023, 22:000 О правах детей рассказали псковские курсанты учащимся школы №17 20.11.2023, 21:420 Посещение экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» ограничат 21 ноября 20.11.2023, 21:400 Эндокринолог призвала не злоупотреблять манной кашей 20.11.2023, 21:200 Полицейские раскрыли дачную кражу в Великолукском районе
20.11.2023, 21:101 Молодёжный форум «Твой регион» прошел в Пскове 20.11.2023, 21:000 Более 2 тонн макулатуры принял молодёжный центр Пскова 20.11.2023, 20:480 Выставка гобеленов пройдет в Пскове 20.11.2023, 20:401 Чемпионат и первенство города по карате WKF прошли в Пскове 18 ноября
20.11.2023, 20:370 Михаил Ведерников поздравил победителей регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» 20.11.2023, 20:202 Мошенники разорили псковичей на два миллиона рублей 20.11.2023, 20:121 Александр Козловский поддержал благотворительную акцию «Коробка храбрости» 20.11.2023, 20:000 В географическом диктанте попробовали свои силы псковские курсанты
20.11.2023, 19:481 В Пскове члены «Единой России» присоединились к акции «Серебряная ёлка» 20.11.2023, 19:400 Зачетные книжки и студенческие билеты хотят залить на «Госуслуги» 20.11.2023, 19:381 Утечку на магистральных сетях отопления  устраняют в Пскове 20.11.2023, 19:322 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых 3 и более детей?
20.11.2023, 19:301 Крупную кражу металлоизделий раскрыли в Себеже 20.11.2023, 19:201 «Месяц безопасного Интернета» пройдет в Псковской области 20.11.2023, 19:141 Два автомобиля столкнулись на перекрестке возле «Акваполиса» в Пскове 20.11.2023, 19:062 Рейтингомер: губернаторский нагоняй, изменения в партиях и потеря Цецерского. ВИДЕО
20.11.2023, 19:001 Зону отдыха и краеведческий музей открыли в Красногородcкой коррекционной школе-интернате 20.11.2023, 18:451 О повышении качества образовательной деятельности подискутировали в Псковском филиале университета ФСИН России 20.11.2023, 18:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 ноября 20.11.2023, 18:272 Посвящённая корейской культуре встреча состоялась в псковской библиотеке
20.11.2023, 18:191 Рейтингомер: губернаторский нагоняй, изменения в партиях и потеря Цецерского 20.11.2023, 18:150 Игорь Иванов: Несчастные случаи на производстве участились в Псковской области 20.11.2023, 18:001 День ветерана войск правопорядка отметили в псковской Росгвардии 20.11.2023, 17:521 Фестиваль «На том стоим» проходит в пяти городах Псковской области
20.11.2023, 17:500 Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения автомобилей 20.11.2023, 17:451 В Пскове водитель автомашины сбил ребенка на пешеходном переходе 20.11.2023, 17:380 Концерт «Музыкальный экспресс» состоялся в Приказной палате в Пскове 20.11.2023, 17:320 Финансовый эффект от GigaChat в бизнесе Сбера в 2024 году будет не менее 10 млрд рублей
20.11.2023, 17:230 Новый выпуск телепрограммы «Непутевые заметки» посвящен Псковщине 20.11.2023, 17:110 «Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год. ВИДЕО 20.11.2023, 17:040 Александр Ведяхин: Более 200 российских и международных спикеров из более чем 10 стран выступят на AI Journey 20.11.2023, 17:002 Станислав Стармолотов: В этом году мы не фиксировали укладку асфальта с нарушением технологий
20.11.2023, 16:560 Большинство респондентов ПЛН не поддерживают идею выдавать квартиры многодетным 20.11.2023, 16:400 Нежилое здание возле руин планируют реконструировать на улице Труда в Пскове 20.11.2023, 16:271 Владимир Кузь: Необходимости в телефоне во время урока у школьников нет 20.11.2023, 16:180 Тенденция к увеличению дорожного фонда наблюдается в Псковской области - Станислав Стармолотов
20.11.2023, 16:150 «Своя мера» VS «Индима»: нового участника опен-эйра «Добрый рок» выбирают в Пскове 20.11.2023, 16:060 Детсад и более 20 домов остались без отопления в Пскове 20.11.2023, 15:576 Юлия Пересильд презентовала в Пскове свою книгу «Это космос, детка!» 20.11.2023, 15:554 Евгений Михайлов: Игорю Стрелкову не дадут участвовать в выборах президента
20.11.2023, 15:401 Новые ограничители проезда поставят во дворе дома №7 на проспекте Энтузиастов в Пскове 20.11.2023, 15:260 Ремонт улицы Алмазной завершили в Пскове 20.11.2023, 15:230 Псковская область вошла в пятерку лучших регионов по оперативному тушению пожаров 20.11.2023, 15:052 О серьезной утечке на Завеличье предупредили «Псковские тепловые сети»
20.11.2023, 14:570 До -10 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 21 ноября 20.11.2023, 14:450 Два групповых несчастных случая на работе случились в Псковской области 20.11.2023, 14:420 Почти 200 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю 20.11.2023, 14:331 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО
20.11.2023, 14:200 О необычном хобби огнеупорщика рассказали «Псковские тепловые сети» 20.11.2023, 14:120 Концерт-монография «Шаляпин и Я» пройдет в Пскове 23 ноября 20.11.2023, 13:592 Председатель комитета культуры администрации Великих Лук Ольга Сергеева покинула свой пост 20.11.2023, 13:580 Станислав Стармолотов: Дорожные подрядчики в этом году отработали очень неплохо
20.11.2023, 13:480 Спортсменка из Псковской области завоевала две медали на Кубке России по парабадминтону 20.11.2023, 13:290 Псковичи могут принять участие в розыгрыше нескольких миллионов призов в честь 30-летия МТС 20.11.2023, 13:252 Николая Козловского наградили орденом преподобного Серафима Саровского III степени 20.11.2023, 13:160 Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных
20.11.2023, 13:120 Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю 20.11.2023, 13:090 Какие региональные дороги будут ремонтировать в 2024 году, рассказал Станислав Стармолотов 20.11.2023, 13:065 Новые скамейки на улице Пушкина в Пскове начинают приобретать законченный вид 20.11.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах
20.11.2023, 12:580 Александро-Невские беседы о трагедии деревни Красуха перенесли на 23 ноября 20.11.2023, 12:440 Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» — надежный партнер области 20.11.2023, 12:430 Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России 20.11.2023, 12:370 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель хотят закончить в 2025 году
20.11.2023, 12:350 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах 20.11.2023, 12:290 Мужчина попался на краже спиртного в псковском магазине 20.11.2023, 12:250 Станислав Стармолотов: Работы на Северном обходе идут, темпы наращиваются 20.11.2023, 12:230 Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией
20.11.2023, 12:150 Укладку верхнего слоя асфальта на псковских дорогах завершили более чем на 90% 20.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год 20.11.2023, 11:580 «Росгосстрах» расширил функционал сервиса вызова скорой помощи в приложении 20.11.2023, 11:460 Мужчина пострадал при пожаре на улице Железнодорожной в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru