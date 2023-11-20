Общество

Молодёжный форум «Твой регион» прошел в Пскове

Молодёжный форум «Твой регион» прошел в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Среди участников Форума более 300 представителей Псковских учреждений общего и среднего профессионального образования.

Руководитель Проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев со стороны проектного подхода в формате диалога обсудил с ребятами систему формирования городского комфорта.

В рамках практики Форума команды создали проекты-предложения по улучшению городской среды, после чего состоялись презентации более 12 идей преображающих Псковскую область.

«Парк известных личностей Псковского края, исторические пешеходные мосты, фотобудки, туристические тропы, исторический парк российской культуры – это лишь часть сгенерированных идей», – рассказали организаторы.