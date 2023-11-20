Общество

Опрос: около 60% жителей СЗФО намерены встречать Новый год дома

Около 60% жителей СЗФО намерены встречать новый 2024 год дома, почти 20% еще не определились. 16% планируют отправится в новогоднюю поездку по России на январских каникулах, а провести время дома хотят чуть более половины респондентов.

Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Приятный сюрприз и деньги – самые популярные подарки, которые хотелось бы получить на Новый год, их выбрали 30% и 16% соответственно респондентов в СЗФО. Что-то нужное в хозяйстве пожелали 13% опрошенных, гаджеты и электронику хотели бы 10% респондентов.

При этом на покупку подарков жители Северо-Запада чаще всего готовы тратить 5-10 тыс. рублей (19% опрошенных) или 3-5 тысяч (15% опрошенных). Всего 5% планируют не тратить ни копейки.

На новогодний стол в расчете на одного человека 46% опрошенных хотели бы потратить 1-3 тысячи рублей. 15% рассчитывают израсходовать 3-5 тысяч рублей на человека, 5% - отказались от трат и еще 5% готовы тратить до 10 тысяч на человека.

На все путешествия и развлечения в рамках новогодних каникул жители Северо-Запада готовы тратить чаще всего не более 10 тыс. рублей (30% опрошенных), около половины респондентов затруднились назвать конкретную сумму, 15% назвали диапазон 10-30 тыс. рублей, еще 6% сказали, что запланировали траты в 30-50 тыс. рублей.

*Опрос проведен 1-10 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.