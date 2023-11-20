Общество

Два молодых хирурга трудоустроились в великолукскую больницу

Два молодых хирурга приняты на работу в Великолукскую межрайонную больницу. Молодые специалисты – Азрет Туменов и Икром Исломов – пришли работать в хирургическое отделение великолукской больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Азрет Туменов окончил Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова. Икром Исломов - Майкопский государственный технологический университет. Оба врача окончили ординатуру в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Молодым специалистам как врачам, которые приезжают в регион, при поддержке правительства Псковской области компенсируется найм жилья. Также им назначены выплаты в рамках мер поддержки медицинских специалистов.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из важнейших направлений в реализации национального проекта «Здравоохранение», добавили в комитете.