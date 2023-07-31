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Общество

Квартиры, льготы и выплаты: как поддерживают врачей в Псковской области?

02.08.2023 14:15|ПсковКомментариев: 0

Вопрос дефицита врачей уже на протяжении нескольких лет не уходит из актуальной повестки. Идут споры о том, как привлечь в больницы провинции, особенно сельских территорий, квалифицированных специалистов, ведь качественная медицинская помощь — один из столпов комфортной жизни. Сегодня предлагается даже вернуться к распределению выпускников медицинских вузов, однако пока такого решения не приняли, дефицит врачей в деревнях и небольших городах помогают восполнить государственные и региональные меры поддержки.

Какие привилегии и бонусы сегодня доступны врачам при трудоустройстве в Псковской области? Сколько специалистов уже успели ими воспользоваться? Насколько остро в регионе стоит вопрос дефицита медиков? Ответы на эти и другие вопросы — в материале корреспондента Псковской Ленты Новостей.


 

Период пандемии COVID-19 в очередной раз показал миру, что именно на системе здравоохранения держится наше общее благосостояние. Только здоровый учитель сможет работать в школе, только здоровый предприниматель сможет вести бизнес, только здоровый президент сможет управлять страной. Профессия врача чрезвычайно ответственна, медики часто подвержены стрессу, а дефицит кадров приводит к серьезным повышениям нагрузки. В следствие этих и других факторов среди врачей стало все чаще встречаться профессиональное выгорание.

Для поддержки врачей в такое непростое время на государственном и региональном уровнях начали вводить различные меры поддержки, которые не только призваны привлечь людей в профессию и трудоустроиться в небольших населенных пунктах, ставка делается и на опытных специалистов, которые уже давно оказывают квалифицированную медицинскую помощь населению.

На сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действуют следующие меры поддержки:

  • Предоставление служебного жилья с правом его дальнейшей приватизации по истечении семи лет работы.
  • Осуществляется выплата «подъемных» (300 тысяч рублей врачам поликлинического звена, 150 тысяч рублей врачам неполиклинического звена, 100 тысяч рублей фельдшерам скорой медицинской помощи, 50 тысяч рублей остальным средним медицинским работникам, 300 тысяч рублей фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов).
  • Компенсация коммерческого найма жилья (врачам — до 11 тысяч рублей ежемесячно, фельдшерам скорой медицинской помощи — до 7 тысяч рублей ежемесячно).
  • Действует программа «льготная ипотека» с компенсацией за счет средств областного бюджета до 30% стоимости приобретаемого жилья.
  • Предусмотрены ежеквартальные доплаты врачам и фельдшерам участковой службы — до 60 тысяч рублей врачам, до 30 тысяч рублей фельдшерам.

Как рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области, наиболее популярные из указанных мер поддержки — выплата «подъемных» и компенсация коммерческого найма жилья. В 2022 году выплату получил 81 медицинский работник. Ежеквартальные доплаты за год получили 69 врачей и фельдшеров участковой службы. Квартиры в 2022 году выдали 24 специалистам.

Помимо этого, с 2012 года на территории России действует программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ее основная цель — поддержать специалистов здравоохранения, переезжающих работать в отдаленные населенные пункты с численностью не более 50 тысяч человек. Завершится программа в 2024 году, ее отличительная особенность — единовременная выплата, на данный она составляет до 1,5 млн рублей врачам и до 750 тысяч рублей фельдшерам.

В Псковской области за счет регионального бюджета врачи получают по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» дополнительную выплату в размере 500 тысяч рублей. Такая мера поддержки действует с ноября 2022 года. В 2022 году выплату получили 28 медицинских работников, в 2023 году - 20 медицинских работников. Действие такой региональной меры поддержки продлили до конца 2023 года.

Меры поддержки в Псковской области предусмотрены и для будущих специалистов. Студентам, заключившим договор о целевом обучении, предоставляется выплата стипендий:

  • Ординаторам в размере до 10 тысяч рублей ежемесячно (5 тысяч рублей ежемесячно + 5 тысяч рублей ежемесячно при прохождении практики на базе государственных медицинских организаций Псковской области). Такие стипендии в 2022 году получали 63 человека.
  • Студентам целевого обучения медицинских вузов размере до 6 тысяч рублей ежемесячно (3 тысячи рублей ежемесячно + 3 тысячи рублей ежемесячно при прохождении практики на базе государственных медицинских организаций Псковской области). В прошлом году эти стипендии получали 257 человек.
  • Студентам медицинских коллежей Псковской области в размере 3 тысяч рублей ежемесячно (99 человек).

Стоит отметить, что благодаря реализуемым мерам поддержки в 2022 году впервые трудоустроить в государственные медицинские организации Псковской области удалось 95 врачей и 85 средних медицинских работников. В региональном комитете по здравоохранению заметили, что это на 5% больше по сравнению с 2021 годом.

Перечень мер поддержки врачей постоянно актуализируется и расширяется, такова тенденция последних лет. Дополнительные льготы и бонусы, действительно, позволяют привлечь к регион новых специалистов, тем не менее проблема дефицита врачей пока еще не закрыта. В настоящее время в государственных медицинских организациях Псковской области открыто порядка 300 вакансий специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, а также специалистов со средним медицинским образованием. Наиболее дефицитные специалисты — это врачи первичного звена здравоохранения.

Средний возраст врачей Псковской области составляет около 45 лет. Следует отметить, что показатель по России значительно отличается — почти 30% врачей в России старше 55 лет, доля молодых специалистов среди врачей составляет 31%, среднего медперсонала — 27%, это следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году.

Конечно, важен вопрос не омолаживания кадров, а наполнения медицинских организаций Псковской области квалифицированными специалистами. В последние годы в регионе активно реализуется строительство фельдшерско-акушерских пунктов, которые также нуждаются в работниках. Нам остается надеяться, что меры поддержки будут продолжать эффективно работать, и жители Псковской области во всех ее уголках не будут обделены квалифицированной врачебной помощью.

Ксения Иванова 

Теги: #регион60 #медицина #врачи
Источник: Псковская Лента Новостей
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