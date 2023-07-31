Квартиры, льготы и выплаты: как поддерживают врачей в Псковской области?

Вопрос дефицита врачей уже на протяжении нескольких лет не уходит из актуальной повестки. Идут споры о том, как привлечь в больницы провинции, особенно сельских территорий, квалифицированных специалистов, ведь качественная медицинская помощь — один из столпов комфортной жизни. Сегодня предлагается даже вернуться к распределению выпускников медицинских вузов, однако пока такого решения не приняли, дефицит врачей в деревнях и небольших городах помогают восполнить государственные и региональные меры поддержки.
Какие привилегии и бонусы сегодня доступны врачам при трудоустройстве в Псковской области? Сколько специалистов уже успели ими воспользоваться? Насколько остро в регионе стоит вопрос дефицита медиков? Ответы на эти и другие вопросы — в материале корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Период пандемии COVID-19 в очередной раз показал миру, что именно на системе здравоохранения держится наше общее благосостояние. Только здоровый учитель сможет работать в школе, только здоровый предприниматель сможет вести бизнес, только здоровый президент сможет управлять страной. Профессия врача чрезвычайно ответственна, медики часто подвержены стрессу, а дефицит кадров приводит к серьезным повышениям нагрузки. В следствие этих и других факторов среди врачей стало все чаще встречаться профессиональное выгорание.
Для поддержки врачей в такое непростое время на государственном и региональном уровнях начали вводить различные меры поддержки, которые не только призваны привлечь людей в профессию и трудоустроиться в небольших населенных пунктах, ставка делается и на опытных специалистов, которые уже давно оказывают квалифицированную медицинскую помощь населению.
На сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действуют следующие меры поддержки:
Как рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области, наиболее популярные из указанных мер поддержки — выплата «подъемных» и компенсация коммерческого найма жилья. В 2022 году выплату получил 81 медицинский работник. Ежеквартальные доплаты за год получили 69 врачей и фельдшеров участковой службы. Квартиры в 2022 году выдали 24 специалистам.
Помимо этого, с 2012 года на территории России действует программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ее основная цель — поддержать специалистов здравоохранения, переезжающих работать в отдаленные населенные пункты с численностью не более 50 тысяч человек. Завершится программа в 2024 году, ее отличительная особенность — единовременная выплата, на данный она составляет до 1,5 млн рублей врачам и до 750 тысяч рублей фельдшерам.
В Псковской области за счет регионального бюджета врачи получают по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» дополнительную выплату в размере 500 тысяч рублей. Такая мера поддержки действует с ноября 2022 года. В 2022 году выплату получили 28 медицинских работников, в 2023 году - 20 медицинских работников. Действие такой региональной меры поддержки продлили до конца 2023 года.
Меры поддержки в Псковской области предусмотрены и для будущих специалистов. Студентам, заключившим договор о целевом обучении, предоставляется выплата стипендий:
Стоит отметить, что благодаря реализуемым мерам поддержки в 2022 году впервые трудоустроить в государственные медицинские организации Псковской области удалось 95 врачей и 85 средних медицинских работников. В региональном комитете по здравоохранению заметили, что это на 5% больше по сравнению с 2021 годом.
Перечень мер поддержки врачей постоянно актуализируется и расширяется, такова тенденция последних лет. Дополнительные льготы и бонусы, действительно, позволяют привлечь к регион новых специалистов, тем не менее проблема дефицита врачей пока еще не закрыта. В настоящее время в государственных медицинских организациях Псковской области открыто порядка 300 вакансий специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, а также специалистов со средним медицинским образованием. Наиболее дефицитные специалисты — это врачи первичного звена здравоохранения.
Средний возраст врачей Псковской области составляет около 45 лет. Следует отметить, что показатель по России значительно отличается — почти 30% врачей в России старше 55 лет, доля молодых специалистов среди врачей составляет 31%, среднего медперсонала — 27%, это следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году.
Конечно, важен вопрос не омолаживания кадров, а наполнения медицинских организаций Псковской области квалифицированными специалистами. В последние годы в регионе активно реализуется строительство фельдшерско-акушерских пунктов, которые также нуждаются в работниках. Нам остается надеяться, что меры поддержки будут продолжать эффективно работать, и жители Псковской области во всех ее уголках не будут обделены квалифицированной врачебной помощью.
Ксения Иванова