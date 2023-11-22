Общество

Развитие сетей коммуникации и Интернета обсуждают в Пскове

Совещание с представителями районов и операторами связи проходит в правительстве Псковской области сегодня, 22 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что такие встречи стали традиционными, и они касаются вопросов комфортного проживания на территории региона.

«Связь и коммуникация — то, без чего не можем жить и работать, это то, что необходимо нам дома. Сегодня есть возможность поговорить с главами районов. Наших глав послушаем и поймём, какие проблемы есть. По нашей договоренности решаем проблемы точечно», — сказал он.

Кроме того, Александр Козловский, как руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области, напомнил, что развитие бизнеса невозможно без коммуникации и качественной связи.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян добавил, что данная встреча носит системный характер и многое уже изменилось.