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Общество

Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту

22.11.2023 13:45|Псков

Региональное управление Росгвардии продолжает отбор граждан на военную службу в новых субъектах Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Росгвардейцы проводят отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат, с заключением краткосрочных контрактов на срок от одного года. 

«В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации», - уточнили в ведомстве.

Денежное довольствие - от 207 тысяч рублей.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, дом 77. Подробности можно узнать по телефону 8112-73-43-13, 8112-22-09-13 (круглосуточно).

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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