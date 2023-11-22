Общество

Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в РФ Годом семьи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручается к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи, пишет ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ещё раз объявить в России Год семьи. По ее мнению, это привлечёт внимание к демографической политике страны.