Общество

Врачебную амбулаторию создадут в псковской деревне Писковичи

Врачебная амбулатория появится в деревне Писковичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области по итогам личного приема граждан, который губернатор Михаил Ведерников провел по поручению президента Российской Федерации.

Заявительница на приеме граждан рассказала, что население деревни и волости стремительно растет за счет многоквартирного жилищного строительства, а существующий фельдшерско-акушерский пункт очень маленький и тесный.

Михаил Ведерников ответил, что создание современной модульной амбулатории запланировано в следующем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Там будет не три, как сейчас, а 19 функциональных помещений. Найдется место для педиатров, терапевтов, профильных специалистов, диспансеризации и профилактических осмотров.

Напомним, на личном приеме были рассмотрены шесть обращений.