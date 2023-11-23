Общество

В Пскове появится Доброе место

В Пскове открывается Доброе место для творческих людей. Как рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, участники творческого пространства предлагают псковичам познание себя через традиционное пение, рисование и игры.

«В одном добром-добром месте соберутся добрые-добрые люди и расскажут, как будут по-доброму обучать пению, рисованию и играм. Повидаемся, поболтаем, попьем доброго чая с кексиками и пообщаемся с добрым Петрушкой», - рассказала одна из участниц встречи, хозяйка семейной творческой мастерской Белая Сова Катерина Белоусова.

Мастерская Катерины Белоусовой находится в 40 км от Пскова - в старом деревенском доме в деревне Сигово Печорского района и, по ее словам, сначала выездные мастер-классы не планировались. Но так как добраться туда можно только на машине, а личный транспорт есть далеко не у всех, Катерина решила проводить мастер-классы и в Пскове. «Готова делиться навыками работы с деревом, приглашать вас в путешествие в детство. Атмосферу старого деревенского дома не обещаю, но запах дерева точно будет!» - рассказала она.

Также о творческих занятиях и мастер-классах расскажут другие участники Доброго пространства: преподаватель женского традиционного пения Наталья Шипицина, семейный и школьный медиатор Ольга Алексеева.

Открытие нового доброго пространства состоится 25 ноября в 17.00 по адресу: улица Киселева, 16. Подробности и предварительная запись в группе в социальной сети «ВКонтакте».