Общество

«Мои деревяшечки»: петербуржцы переехали в деревню под Псковом и создают интерьерные вещицы из старых досок

Деревня Сигово в Печорском районе известна псковичам и гостям региона, прежде всего, расположенным там музеем-усадьбой сето. Сами представители малочисленного народа давно уже покинули деревню, и долгое время жителей здесь было совсем немного. Но в последние десятилетия в Сигово появляются новоселы, которые вдыхают новую жизнь в это место.

Практически на въезде в деревню в увитом плющом домике открылась творческая мастерская «Белая Сова». На современном заборе - приглашение выпить кофе, а в старинном доме - русская печь, стол, краски, кисти и множество удивительных работ, которые хозяйка любовно называет «мои деревяшечки». О своем переезде, творческих проектах и изучении народной культуры Екатерина и Алексей Белоусовы рассказали Псковской Ленте Новостей.

«Хотелось больше пространства»

В Сигово семья Белоусовых переехала больше десяти лет назад. Алексей - яхтенный капитан. Катерина - домохозяйка. Всю жизнь жили в городах: сначала в Санкт-Петербурге, затем в Гатчине. И в один прекрасный момент решили резко изменить свою жизнь. «В Гатчине была однокомнатная квартира. Что такое однокомнатная квартира? Здесь готовишь, здесь же спишь. Решились на переезд, наверное, потому, что хотелось больше пространства», - вспоминает Катерина.

На тот момент у пары было уже двое детей, старшему - 13. Родителям хотелось дать сыну возможность что-то строить, пилить, фантазировать. В городской квартире простор для творчества ограничен стенами, в деревне же мальчик сразу освоил кузнечное дело. Выкованный сыном подсвечник до сих пор украшает дом. «Возможностей для развития мальчика здесь, конечно, больше, - говорит женщина. - Но, если бы дети нас тогда не поддержали, мы бы вряд ли бы взяли и уехали. И Иван, и даже восьмилетняя Варя тоже загорелись нашей идеей купить дом в деревне».

Сначала семья рассматривала варианты приобретения жилья поближе к Гатчине. Но, как сказала Катерина, «Господь привел сюда». «Здесь такая красота! Очаровал нас и ручей, и сама деревня - небольшая, всего семь дворов. Недалеко школа и храм. И есть возможности для творческой реализации», - отмечает женщина.

Трудностей освоения на новом месте семья не ощутила. «Обычно переезжающие это делают на таком драйве. У них все горит, они готовы выполнять тяжелую работу, у них куча планов, кажется, что все сделается по щелчку. На этом подъеме мы здесь прожили достаточно легко в сложных условиях», - вспоминает она.

А условия были, мягко говоря, спартанскими. В новом жилье не было ни туалета, ни водопровода, отопление - печное. «Это настоящий старый деревенский дом. То есть, когда топишь печку, на уровне потолка - 28 градусов, посередине - 20, а у пола - 10. Топить можно еще больше, но тогда наверху будет еще жарче», - рассказывает женщина об особенностях русской печи. И напоминает, что русских сказках дед в избе всегда в валенках: «У него печка, а он в валенках! На самом деле это не просто так. Теплый воздух от печи поднимается наверх, а внизу всегда прохладненько».

Кроме того, дом был настолько старым, что ни о какой реконструкции речи идти не могло. Поэтому почти сразу семья начала строительство нового дома на этом же участке. «Но мы этого и хотели - уехать из города, чтобы получить некую свободу проживания. И построить свой дом, своими руками. Это очень интересно», - отмечает Алексей Белоусов.

Дом Алексей строил вдвоем с коренным жителем сето. Мужчине пришлось освоить много интересных специальностей. Весь процесс проходил на глазах у сына, который тоже, чем мог, помогал отцу.

Свобода выбора

Строительство заняло примерно четыре года. За это время в семье появился еще один ребенок - дочь Евдокия. Сейчас Дуся уже первоклассница. По словам Катерины, девочке нравится жить в деревне. «Когда мы бываем в городе, для нее это несвобода. Здесь она захотела выйти на улицу - вышла. А там надо ждать маму, когда освободится и сможет выйти с ней на улицу», - поясняет она.

Для поездок в город у семьи две машины. Обе «Волги». Одна - раритетная 24-я модель, собственноручно восстановленная Алексеем. Но в школу, которая находится в 12 км от дома в Изборске, Дусю возит школьный автобус. Этим же транспортом несколько лет назад ездили на учебу и старшие дети. «У школьного автобуса только один минус - он приезжает без пяти семь, а занятия начинаются в 8.30. Но ничего. Старший сын зато успевал до начала занятий сделать уроки», - говорит Катерина.

«Ему даже ключ от класса давали», - тихонько добавляет Дуся.

Кстати, школу Иван Белоусов окончил с отличием и сейчас учится в Санкт-Петербурге. Готовиться к экзаменам помогали местные учителя. Но и сам ребенок, по выражению матери, добывал знания: слушал вебинары в интернете, занимался самоообразованием. «Он творческая личность. Еще в Гатчине окончил класс гитары, потом его увлекла химия. В Петербурге отучился четыре года на бакалавра по этой специальности. А в магистратуру поступил по творческой специальности «Наука и искусство». Параллельно получил диплом капитана маломерного судна и летом возит туристов по рекам и каналам. Не знаю, что в итоге победит: корабли, химия или музыка...» - говорит Катерина.

Дочка Варя учится в Политехническом колледже на факультете дизайна. Будущую профессию она выбрала не сразу. Сначала девочка занималась музыкой - ездила в музыкальную школу в Печоры, где училась игре на фортепиано. «Но тяжеловато это оказалось. После школы туда 30 км ехать, потом ее забирать. И музыка была ей не близка. А однажды она сказала: «Больше хочу рисовать, чем музыкой заниматься». И сейчас с удовольствием рисует. Иногда даже говорит: «Неужели так можно? Приходишь на учебу и занимаешься любимым делом?!».

«Тут только ленивому скучно»

Катерина тоже увлекается рисованием, хотя художественного образования у нее нет. «Самоучка», - говорит она о себе. Еще до переезда в деревню писала картины, которые хорошо продавались. А деревенская жизнь вдохновила и на другие творческие занятия.

Уже второй год она ведет в Доме культуры в Изборске кружок рукоделия для девочек. А для взрослых в том же ДК организовала клуб вязания варежек. «Варежки я связала несколько лет назад, потому что здесь есть «варежковая тема»: сетоские, изборские варежки. Я смотрела на эту красоту и хотелось попробовать. Не могу сказать, что я профессионально вяжу, как некоторые. Для меня это сложный процесс, но интересный», - говорит Катерина.

И отмечает, что в клубе она, скорее, организатор, чем мастер, который обучает. «У нас есть мастерицы изборские, которые знают всякие хитрости, как делать те или иные узоры. Сейчас хотим восстановить изборские узоры, те, что остались в памяти, в тетрадках, собрать коллекцию и участвовать в декабре в фестивале в Санкт-Петербурге «Здравствуй, рукавичка», - поделилась планами женщина.

Но в клуб местные женщины приходят не только ради вязания. «Людям нужно место, куда можно приходить и общаться. Раньше все только и делали, что встречались, общались, отмечали вместе юбилеи. Дом культуры бурлил. А теперь отвыкли, прервалось это все. Вот и решили организовать клуб небольшой. У нас немного людей, но они с удовольствием приходят, рассказывают о своей молодости, о том, как жили в Изборске», - говорит Екатерина. «Да, каждый человек - это отдельная история», - добавляет Алексей.

По словам отца семейства, вопреки опасениям, что жизнь будет вдали от цивилизации, и круг знакомых станет уже, общения стало больше. «Вокруг живет масса интересных людей, с которыми мы познакомились. У нас тут постоянная движуха, друг к другу ездим, общаемся», - говорит он.

«Тут только ленивому скучно. Но тот, кто привык сидеть на диване перед телевизором, в деревню не поедет. Сюда едут те, кто чего-то хочет добиться. Люди, которые любят свободу, наверное», - отмечает Алексей.

Сначала Белоусовы общалась с такими же переехавшими в деревню из города семьями. Но теперь познакомились и со многими местными жителями. «Это колоссально интересно. Я как будто живу в каком-то кино Шукшина», - замечает Екатерина.

А когда сын увлекался фольклором, то увлекалась и семья, и друзья в радиусе 100 км! «Что такое 100 км на машине? У нас были репетиции, встречались, шили костюмы, участвовали в фестивале Трояновского в Новоржеве, в «Соловьиной ночи»», - вспоминает женщина.

«Балалайка может петь»

Кстати, отец семейства тоже нашел в деревне новое увлечение - он играет на балалайке в оркестре народных инструментов в Изборском доме культуры. «Полтора года назад я впервые взял в руки балалайку. До этого немного играл на гитаре. Но балалайка - это отдельная тема. Мы друг друга захватили: она меня, я - ее», - говорит Алексей.

Разбираться в тонкостях игры на инструменте помогает руководитель оркестра - Иван Никулин. Но Алексей и сам старается учиться - ищет уроки в интернете. «Это не очень сложный инструмент, хотя с большими возможностями. Много хитрых приемов, которые позволяют использовать его, у него уникальный тембр. Балалайка буквально может петь. Сыграть можно, что угодно»,- уверен мужчина.

Катерина поддерживает мужа: «Многие считают балалайку «громким», «резким» инструментом - для частушек. А на нем можно играть мелодичные красивые вещи».

Впрочем, народная культура была близка Катерине давно. Еще до переезда в Сигово, она занималась изучением традиционного русского костюма. Окончила курсы в этнологическом клубе «Параскева». Именно тогда изменился и стиль повседневной одежды женщины.

«К сожалению, в школе нас учили, что крестьяне - это глупые необразованные люди, которые ходили босиком или в лаптях. А, когда я прикоснулась к этому и увидела, что делали крестьяне без образования, какие они ткацкие узоры держали в голове, какие вышивки они делали, я просто преклоняюсь перед нашими предками»,- говорит она.

Именно тогда Катерина сшила себе первую длинную юбку: «Выхожу в ней в город, и мне незнакомый мужчина из автобуса подает руку. А другой даже улицу перебежал, чтобы сказать, какая я красивая! Брюки я выкинула, с тех пор хожу в юбках. Так что это было переосмысление себя как женщины».

Не спешить

Теперь семья открывает двери своего дома для всех и готова делиться своими творческими наработками с теми, кому это интересно. С июня этого года в старом доме работает творческая мастерская «Белая Сова».

Название мастерской неслучайное. «Потому что фамилия у нас - Белоусовы! - говорит Катерина. - Но родилось оно не сразу: сначала была просто «сова» - окончание фамилии. Но хотелось, чтобы это была какая-то сова. Мы долго думали, а потом смотрим - ответ-то есть!».

Теперь в старинном доме оборудован шоурум: на стенах много работ - симпатичных вещиц из дерева. «Я занимаюсь изготовлением различных изделий для интерьера и, наконец, у меня появилось пространство, где все это можно показывать, выставлять. Люблю старинные деревяшечки», - отмечает Катерина Белоусова.

По словам женщины, на их участке был старинный сарай, которому было не менее 70 лет. Именно из досок этой постройки и сделано большинство работ. «Деревяшечки очень приятные тактильно, это так называемая естественная брашировка, когда ветер, время, солнышко сделали такое с досочкой. Мне хочется это сохранить, поэтому я берегу их. Например, панно на стене сделано из крышки старинной бочки», - говорит она.

В другой комнате дома - пространство для мастер-классов. «Мы здесь изготавливаем маленькие деревянные домички. Мастер-класс рассчитан на детей от 10 лет. Но, скорее, это терапевтический мастер-класс для взрослых, для женщин, которые хотят приехать отдохнуть, вспомнить, что такое краски и что такое - не спешить. Я вижу, что люди получают от этого удовольствие»,- поясняет Катерина.

А поскольку деревня Сигово - туристическая, то «Белая Сова» работает и как кофейня. В наличии всегда есть кофе и шесть видов кексов, которые специально для гостей выпекает хозяйка. И здесь всегда рады гостям!

Светлана Синцова, фото Александра Елисеева