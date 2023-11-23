Общество

Мария Грищук возглавит Псковский перинатальный центр

Победителем кадрового конкурса на замещение должности главного врача Псковского клинического перинатального центра стала Мария Грищук. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Хочу поздравить вас с победой в конкурсе на замещение должности главного врача нашего перинатального центра. Хозяйство вам досталось хорошее, большое и современное, принципиально важное со стратегической точки зрения для развития Псковской области. В ближайшее время будет подписан приказ о вашем назначении», - отметил глава региона.

Мария Грищук рассказала главе региона, что ее планы в первую очередь будут сосредоточены на курации районов и женских консультаций. «На базе перинатального центра создан акушерский консультативно-диагностический центр, который будет проводить контроль состояния беременных. Будет выполнятся своевременная маршрутизация, своевременные контроль, госпитализация, обследования с целью выявления женщин с акушерской патологией и их своевременного направления к нам. Также мы хотим продолжить работу гинекологического отделения, которое ранее работало только в плановом порядке, оказывало высокотехнологическую помощь», - поделилась она.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Также перинатальный центр будет оказывать послеродовую помощь. Планируется проводить научно-исследовательскую работу с ПсковГУ.

Кадровый дефицит в медучреждении - 20-30%. «В короткие сроки планируем закрыть дефицит», - заверила Мария Грищук.

Мария Грищук – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, автор более 20 научных работ. С отличием окончила Ростовский государственный медицинский университет, прошла обучение в ординатуре и аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология» и имеет большой практический опыт работы в Перинатальном центре Ростова-на-Дону. В Псковском клиническом перинатальном центре работает с августа 2023 года.