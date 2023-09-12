Новый специалист по эстетической гинекологии начал работу в Пскове

Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, автор более 20 научных работ Мария Грищук приступила к работе в Псковском клиническом перинатальном центре с августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Мария Грищук с отличием окончила Ростовский государственный медицинский университет, прошла обучение в ординатуре и аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология» и имеет большой практический опыт работы в Перинатальном центре Ростова-на-Дону.
Главный врач Перинатального центра Николай Красиков лично пригласил Марию Грищук поработать в Пскове, её же привлекли возможности поделиться своим большим профессиональным опытом, внедрить новые технологии, услуги, направления деятельности, большое количество медицинской практики, а также наличие нового современного оборудования, рассказали в комитете.
Профиль работы специалиста:
- Прегравидарная подготовка (подготовка женщин к беременности, в том числе с привычным невынашиванием беременности, неразвивающимися беременностями, хроническими гинекологическими заболеваниями, бесплодием в анамнезе).
- Ведение беременности, родов и послеродового периода женщин высокой группы перинатального риска (роды с рубцом на матке после одной операции Кесарево сечение, преждевременные роды, многоплодные беременности, задержка роста плода, плацентарная недостаточность и другие акушерские патологии).
- Ведение одно- и многоплодной беременности на любом сроке и при наличии акушерской патологии (истмико-цервикальная недостаточность, плацентарная недостаточность и др.), профилактика акушерских осложнений (преждевременные роды, задержка роста плода, преэклампсия) при наличии высокого риска их развития, ведение беременных после ЭКО.
- Консультирование женщин в послеродовом периоде, индивидуальный подбор метода контрацепции.
- Диагностика и консервативное лечение женщин с патологическими выделениями из половых путей (в т.ч. инфекции, передаваемые половым путем), нарушениями менструального цикла, воспалительными заболеваниями органов малого таза, патологией шейки матки.
- Эстетическая гинекология.
«Мы очень рады, что такие высококвалифицированные специалисты выбирают Псковскую область и наши медицинские организации!» - заключили в комитете.