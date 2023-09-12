Общество

Новый специалист по эстетической гинекологии начал работу в Пскове

Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, автор более 20 научных работ Мария Грищук приступила к работе в Псковском клиническом перинатальном центре с августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Мария Грищук с отличием окончила Ростовский государственный медицинский университет, прошла обучение в ординатуре и аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология» и имеет большой практический опыт работы в Перинатальном центре Ростова-на-Дону.

Главный врач Перинатального центра Николай Красиков лично пригласил Марию Грищук поработать в Пскове, её же привлекли возможности поделиться своим большим профессиональным опытом, внедрить новые технологии, услуги, направления деятельности, большое количество медицинской практики, а также наличие нового современного оборудования, рассказали в комитете.

Профиль работы специалиста:

Прегравидарная подготовка (подготовка женщин к беременности, в том числе с привычным невынашиванием беременности, неразвивающимися беременностями, хроническими гинекологическими заболеваниями, бесплодием в анамнезе).

Ведение беременности, родов и послеродового периода женщин высокой группы перинатального риска (роды с рубцом на матке после одной операции Кесарево сечение, преждевременные роды, многоплодные беременности, задержка роста плода, плацентарная недостаточность и другие акушерские патологии).

Ведение одно- и многоплодной беременности на любом сроке и при наличии акушерской патологии (истмико-цервикальная недостаточность, плацентарная недостаточность и др.), профилактика акушерских осложнений (преждевременные роды, задержка роста плода, преэклампсия) при наличии высокого риска их развития, ведение беременных после ЭКО.

Консультирование женщин в послеродовом периоде, индивидуальный подбор метода контрацепции.

Диагностика и консервативное лечение женщин с патологическими выделениями из половых путей (в т.ч. инфекции, передаваемые половым путем), нарушениями менструального цикла, воспалительными заболеваниями органов малого таза, патологией шейки матки.

Эстетическая гинекология.

«Мы очень рады, что такие высококвалифицированные специалисты выбирают Псковскую область и наши медицинские организации!» - заключили в комитете.