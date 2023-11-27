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Общество

В Киргизии представили юбилейный календарь Пушкинского заповедника

27.11.2023 11:43|ПсковКомментариев: 0

Учёный секретарь Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» выступил на дискуссионной площадке в Русском доме в Бишкеке (Киргизская Республика), сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. В учреждении пояснили, что сообщение Эдуарда Узенёва на тему «Михайловское: юбилейный календарь Пушкинского Заповедника. К 225-летию А.С. Пушкина» состоялось в рамках большого выставочно-просветительского мероприятия, организованного в дружественном государстве в преддверии пушкинского юбилея. Его организаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации и представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике.

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

В «Михайловском» уточнили, что вниманию культурной общественности страны-соседки в эти дни была предложена выставка «Волшебные сказки А.С. Пушкина», подготовленная специалистами Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). Гостей и участников акции приветствовала заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Кыргызстане Баира Буваева. Свои доклады слушателям представили сотрудники ведущих музеев, библиотек, научного сообщества России и Кыргызстана, в том числе директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, сопредседатель Ассоциации литературных музеев России Дмитрий Бак, специалисты из Московского государственного института культуры, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени А. Осмонова, Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г. Айтиева, многие другие.

Напомним, что подобная же акция, направленная на популяризацию культурного, духовного и исторического наследия России, повышение интереса к изучению её истории и культуры, а также стимулирование научного и читательского интереса к творчеству А.С. Пушкина, недавно проходила в Республике Узбекистан. Музей-заповедник «Михайловское» также принимал участие в этом событии.

Теги: #пушкинский заповедник #календарь
Источник: Псковская Лента Новостей
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