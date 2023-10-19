Культура

О детских программах Пушкинского заповедника узнали участники Дней духовной культуры России в Узбекистане

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» принял участие в Днях духовной культуры России в Республике Узбекистан, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. В музее уточнили, что прямыми организаторами акции, которую провели в Ташкенте, выступили Министерство культуры Российской Федерации совместно с совместно с отделом культуры и спорта епархии. Ташкентской и Узбекистанской епархии, то есть епархии Русской православной церкви, включающей в себя приходы на территории всей республики.

Фото с официального сайта музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали в музее, Дни духовной культуры России открыли Олег Мальгинов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан и Высокопреосвященнейший Викентий, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа. В духовно-административном центре епархии была развёрнута выставка «Живая нить традиции: народный костюм», подготовленная специалистами Российского этнографического музея, состоялись мастер-классы по реставрации музейных предметов и музейных коллекций и, отдельно, по реставрации темперной живописи.

Также в рамках Дней были проведены пленарное конференц-заседание и круглый стол, посвящённые культурно-историческому и духовному наследию России и Узбекистана. Учёный секретарь музея-заповедника «Михайловское» Эдуард Узенёв выступил перед собравшимися с сообщением на тему «Сохранение культурного наследия через просветительские программы для детей и юношества в Пушкинском заповеднике».

В работе конференции и круглого стола приняли участие духовенство и общественные деятели Узбекистана, преподаватели и студенты Ташкентской Православной Духовной семинарии, другие жители и гости среднеазиатской столицы, отметили в «Михайловском».