Общество

«В фокусе»: как Псков справился с первым снегопадом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» о борьбе с последствиями первого снегопада в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Конец минувшей недели ознаменовался в регионе обильными снегопадами. На новые погодные условия коммунальные службы отреагировали оперативно – на улицы Пскова, по словам главы города Бориса Елкина, выехало около 40 единиц техники. Помимо этого, вышли 45 дорожных рабочих.

Расчистка от снега дорог, тротуаров, остановочных площадок и заездных карманов началась с центральных улиц. Затем фокус внимания переместился на спальные районы и окраины города. Отработанная схема. Налаженный годами процесс. И тем не менее, без жалоб не обошлось. В соцсетях псковичи высказывали недовольство и снежной кашей на тротуарах, и занесёнными парковками, и сугробами у остановок, по которым приходится «скатываться под колёса автобуса».

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Нашлись, однако, и те, кто работу коммунальщиков оценил позитивно. Как Псков справился с первым снегом? Об этом в программе «В фокусе».

Расчистка снега на улицах города продолжается и сейчас. Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий. Он положительно оценил работу управляющих компаний по устранению снежных заносов. Но подчеркнул, что если у граждан всё-таки появятся жалобы, они могут сообщить в отдел по обращению граждан управления городского хозяйства или в единую дежурно-диспетчерскую службу.

«Сейчас идут работы по частному сектору. В выходные был произведен вывоз снега. За выходные вывезено порядка двух тысяч кубометров снега с мостовых сооружений и части центральных улиц. Не так много жалоб, они больше идут локальные. Где-то в ручном режиме мы дорабатываем. К сожалению, есть моменты у некоторых компаний, которые испытывают сложности именно с рабочей силой, с дворниками. Но они тоже решаются. Начало хорошее. Но как будет дальше, уже время покажет. В целом достаточно интенсивно и неплохо. Своевременно с управляющими компании провели и работу, и беседу. Все управляющие компании достаточно бодро подключились к выполнению своих обязанностей, и, надеюсь, они не сбавят своего темпа».

Директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин высказал мнение о том, что снега в городе выпало не очень много. Однако спецтехника (в том числе, тракторы, грейдеры, погрузчики) работали как в дневное, так и в ночное время. К дальнейшим капризам погоды, по его словам, компания готова.

«Ждем следующие снегопады, которые обещают, тогда уже будет более понятно. Я считаю, что не было грандиозного снегопада. Просто обычный снег. К зиме были готовы, поэтому ничего критического я не вижу».

В этом году зима началась раньше календарного срока. Тем не менее, коммунальные службы были полностью готовы к уборке снега. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев. По его словам, на 100% избавить улицы от снега помешало большое количество припаркованных автомобилей.

«Мы всегда готовы к уборке снега, даже если он выпадает внезапно. Все наши службы, которые отвечают за Псков, всегда готовы. Также мы мониторим погодные условия. В преддверии наступления зимних погодных условий заранее была закуплена соль для посыпки дорожной части. Наша техника, которая убирает улицы города, также подготовлена к зиме. Заранее проводим ТО, люди наши также готовы. Есть к чему стремиться, потому что мы понимаем, что в зависимости от парковочных машиномест, которые заняты, не всегда может техника подъехать и "ручники" могут там все убрать. По большей части зима не застала врасплох. Считаю, что "Псковавтодор" справляется с задачей».

На сложности уборки дворовых территорий из-за скопления транспорта указывает и директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Однако и в таких условиях коммунальщики нашли эффективный способ решения проблемы.

«Порядка 15 сантиметров снег достигал в высоту. Сложности были, особенно при работе во внутридворовых территориях, потому что припаркованные машины не давали возможности нормально работать механизированной уборке. Во-первых, у всех свои дела, днем мало кто может откликаться. А во-вторых, постоянно работаем по объявлениям, но оно тоже не дает свой эффект. Один раз снег выпал – объявление "Уберите машины", второй раз выпал — снова объявления появляются. Людям это очень неудобно. Несколько лет мы настраивали этот инструмент, и сейчас у нас именно работает такая технология, когда дворники сгребают снег на тротуары в одном-двух местах, где можно подъехать технике. Оттуда этот снег вывозим и смотрим. Работает техника, во дворах смотрят, где машины разъехались, там убирают, но для этого нужна мобильная техника, которая может крутиться».

Претензий к уборке снега на проезжих частях в Пскове нет у общественника, активиста движения «Убитые дороги Пскова» Николая Мелькова. Но, по его словам, коммунальным службам после снегопадов следует в первую очередь заниматься расчисткой тротуаров и пешеходных зон, а не дорог. А «на все сто» с уборкой снега во дворах, убеждён активист, справились не все управляющие компании.

«Этой проблеме уже не первый год, особенно с управляющими компаниями, которые обслуживают территории дворов. Эти проблемы появляются ежегодно, и до сих пор многие жители нашего города в соцсетях жалуются на такие проблемы именно по дворам. У нас чистят почему-то сначала массово дороги, а потом уже все остальное. Хотя, по идее, надо сначала чистить пешеходные маршруты и автобусные остановки. Поймите, идти по снегу не столько приятно и удобно, и у вас есть шанс получить травму, причем она не пойдет в статистику Госавтоинспекции. Машины по снегу могут проехать, просто поедут не так быстро, как хотели бы. А пешеходы могут получить травму, а это уже будет влиять впоследствии на экономику, в том числе и города».

Между тем, депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков не видит существенных поводов ругать управляющие компании по поводу уборки снега. Он отметил, что коммунальные службы, по опыту прошлых лет, всегда справлялись с последствиями снегопада. А значит, справятся и со всеми сюрпризами, которые преподнесёт погода, на этой неделе.

«Некоторая задержка была. Обычно снег всегда - неожиданное явление, но потом все очень даже хорошо справились, везде начали убирать и основные дороги с автобусным сообщением, и второстепенные, и межквартальные проезды. Управляющие компании, я считаю, справились с уборкой дворовых территорий. Больших нареканий нет. Но и первый снег – это было первое испытание.

Снег в ноябре – не редкость для Псковской области. Подобное было и в прошлом году. На это факт указывает заместитель начальника Псковского гидрометцентра, начальник отдела гидрометеорологического мониторинга и прогнозов Людмила Гильмиярова. По её словам, высота снега в регионе сейчас варьируется от 13 до 26 сантиметров. Отличился только Гдов. Там всего 5 сантиметров. Однако в ближайшие дни высота сугробов может вырасти.

«Снег высокий, выше нормы. Переход через ноль к отрицательным значением у нас произошел даже несколько раньше. Может быть, поэтому и осадки выпали уже в твердой форме в виде снега. Поэтому и произошло нарастание снега. По норме у нас где-то после 20-го переход через ноль. У нас он произошел 16-го. До конца недели мы еще ожидаем сильные снегопады, и 29-го по юго-востоку области сильный снег, а на основной территории небольшой и умеренный. 30-го тоже ожидаем снег и местами сильный. Начало зимы у нас снежное».

Первую проверку снегом город прошёл. Удастся ли коммунальным службам с достоинством пройти через весь сезон, покажет время. К капризам погоды Псков подготовился. Недостатка в технике и реагентах нет. Испортить картину может разве что человеческий фактор. Здесь есть два пути: потерпеть и подождать или сходу пожаловаться на занесённые дворы и заснеженные дорожки в УГХ. Там открыты к диалогу.

Светлана Пикалёва