В две смены: как Великие Луки справились с первым снегопадом

Зима в этом году ворвалась в Псковскую область стремительно и снежно. Метель накрыла регион в ночь на 23 ноября, на уборку снега в срочном порядке вывели спецтехнику. Местами стихии удалось взять верх: утром жители многих городов обнаружили во дворах сугробы, а водители сообщали о нерасчищенных дорогах.
Псковская Лента Новостей узнала, как справился с первым снегопадом юг области. На чём сделали акцент коммунальные службы Великих Лук, в каком режиме они работали, и что об этом думают горожане - читайте в нашем материале.
Предупреждения о неблагоприятном погодном явлении в виде метели и усиления ветра посыпались вечером 22 ноября. Уже под утро весь регион оказался во власти стихии. Порывы ветра достигали 15-19 метров в секунду, а в прибрежных районах - 21, всё это сопровождалось обильными осадками. Улицы, дворы и трассы за считанные часы оказались под толстым слоем снега.
Великолукские власти отчитались о начатой работе по ликвидации последствий снегопада уже утром 23 ноября. «С использованием техники муниципальных предприятий выполняется уборка от снега дорог и тротуаров, а также распределение песочно-соляной смеси. В ночь на улицы города будут выведены дополнительные спецмашины, тракторы с отвалом и щёткой, а также погрузчик. Утром работа продолжится в усиленном режиме», - рапортовала администрация города.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Снегопад, начавшийся рано утром, продолжился в течение всего дня. На уборку были направлены все имеющиеся силы и средства. В первый снежный день к борьбе со стихией в Великих Луках подключились 10 единиц техники и более двадцати сотрудников МП «Спецавтохозяйство» и МП «Зеленхоз».
С наступлением темноты уборка продолжилась, так как метель не прекращалась, к работе приступила ночная смена МП «Спецавтохозяйство». На дороги города выехали четыре комбинированных дорожных машины и два трактора с отвалом и щёткой. Ранним утром следующего дня бригады рабочих начали очистку остановочных комплексов.
В рамках борьбы со снежной стихией специалисты муниципальных предприятий делали особый акцент не только на остановках общественного транспорта, но и на подъездах к социальным учреждениям. Активно велась работа по уборке тротуаров и дорог, подходов к подземным переходам, в парках и скверах. Попутно службы начали вывозить снег, который не переставал идти.
«Город весь завален снегом, нигде не почищено», - тем временем негодовали великолучане, сообщавшие в соцсетях о нерасчищенных остановочных комплексах, пешеходных переходах, дворовых проездах. Горожане жаловались на отсутствие уборки в частном секторе и на придомовых территориях многоквартирных домов, сложностях передвижения детей и взрослых по улицам. С учётом того, что разгул стихии пришёлся на будние дни, многие заявляли о невозможности поехать на работу или отвести ребёнка в школу, отвезти малыша на коляске в сад.
Несмотря на неимоверные усилия, приложенные городскими службами, такой реакции вполне стоило ожидать. Непрекращающийся снег способен свести на нет любые труды - то, что уже почищено, снова заметает буквально за пару часов.
«Я в 10 часов шёл, дорогу чистили. Иду в 14:00 уже всё замело обратно. Тут даже проблема не снег (его немного), а метель, которая гоняет снег с места на места целый день», - констатировал один из подписчиков группы городской администрации «ВКонтакте». Он заметил, что накануне все жители должны были получить предупреждения от РСЧС, и следовало морально подготовиться к коллапсу на дорогах.
Жалобы, касающиеся уборки дорог и тротуаров, горожанам рекомендовали направлять в «Спецавтохозяйство» (7-80-38), либо в УЖКХ города Великие Луки (3-02-08, 3-72-51 в рабочее время: пн-пт 9:00 – 18:00, перерыв на обед: 13:00 – 14.00). Профильное управление также принимает дополнительные вопросы и предложения, связанные с профилированием, очисткой от снега и обустройством городских дорог.
Это замечают и сами горожане. «Город стал сейчас убираться лучше, чем в прежние годы. С утра шёл по центру - тротуары и дороги прочищены», - поделился своими наблюдениями горожанин, который снежным утром прогулялся по Октябрьскому проспекту, улицам Либкнехта, Пионерской, проспекту Ленина.
Ряд других пользователей соцсети с ним согласились, а некоторые направили в адрес коммунальных служб пожелания. Одно из них касалось снега, оставленного по краям дорог и тротуаров после расчистки - мол, хорошо бы его оперативнее вывозить.
Минувшая неделя была достаточно сложной для всего коммунального хозяйства, в том числе для управляющих компаний. Их сотрудники были вынуждены не только продолжать планомерную работу по содержанию домов и дворов, но и попутно приводить в порядок после обрушившихся снегопадов дворовые территории, оперативно реагировать на обращения горожан.
В администрации Великих Лук сообщили о результатах деятельности некоторых управляек. Так, в конце недели УК «Центр города» выполняла ряд текущих ремонтов на подведомственной территории, вывозила листву с Октябрьского проспекта, 47/9, улицы Энгельса, 5 и проспекта Ленина, 33/14, подсыпала песком детские площадки. На кровле домов установили ограждения от намерзшего снега, а во дворах работали трактора.
Сотрудники УК «Город на Ловати» тоже провели немало нужных жителям работ, в том числе смонтировали таблички «Осторожно сосульки» на проспекте Гагарина, 87/1, 83, 73, 63; вывезли спиленные деревья на Октябрьском проспекте, 44, 126 и улице Дьяконова, 4; чистили дворы от снега спецтехникой.
Работники УК «Заречный район» работали по аналогичным направлениям: занимались ремонтами в подъездах и на придомовых территориях, выводили технику на уборку снега, в том числе во дворах на Октябрьском проспекте, 19/1, 54, 142; на улицах Тенистой, 3, Богдановской, 4; Зверева, 4/35; Сибирцева, 26, 28; проспекте Гагарина, 96, 99а; улице Комсомольской, 5.
Заслуги сотрудников управляющих компаний не остались незамеченными. Например, великолучане публично выразили благодарность дворникам, убирающимся на придомовой территории на проспекте Гагарина, 13. «Сергеев Максим Тимофеевич и Сергеева Марина Викторовна, СПАСИБО Вам за ваш добросовестный труд! Все работы выполняются своевременно и качественно!» - отзыв опубликовали в группе «Подслушано Великие Луки».
В комментариях подписчики также тепло отзывались о работе дворников на Малышева, 6, Ботвина, 7 корпус 2, Мурманской, 2 корпус 1, Октябрьском проспекте, 114, 116, 118. Горожане заметили, что труд таких работников очень важен, и неплохо бы выписать премии самым ответственным.
В южной столице региона сильный снег продолжает идти и сейчас, а это значит, что работа по его уборке не прекратилась. Руководителям предприятий и организаций сферы ЖКХ дано указание обеспечить своевременную расчистку на закреплённых территориях и при необходимости подсыпку пескосоляной смесью. Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, ситуация остаётся под пристальным контролем городских властей.
Ульяна Лаблюк