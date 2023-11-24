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ЖКХ

В две смены: как Великие Луки справились с первым снегопадом

27.11.2023 14:25|ПсковКомментариев: 0

Зима в этом году ворвалась в Псковскую область стремительно и снежно. Метель накрыла регион в ночь на 23 ноября, на уборку снега в срочном порядке вывели спецтехнику. Местами стихии удалось взять верх: утром жители многих городов обнаружили во дворах сугробы, а водители сообщали о нерасчищенных дорогах.

Псковская Лента Новостей узнала, как справился с первым снегопадом юг области. На чём сделали акцент коммунальные службы Великих Лук, в каком режиме они работали, и что об этом думают горожане - читайте в нашем материале.

 

И днём, и ночью

Предупреждения о неблагоприятном погодном явлении в виде метели и усиления ветра посыпались вечером 22 ноября. Уже под утро весь регион оказался во власти стихии. Порывы ветра достигали 15-19 метров в секунду, а в прибрежных районах - 21, всё это сопровождалось обильными осадками. Улицы, дворы и трассы за считанные часы оказались под толстым слоем снега.

Великолукские власти отчитались о начатой работе по ликвидации последствий снегопада уже утром 23 ноября. «С использованием техники муниципальных предприятий выполняется уборка от снега дорог и тротуаров, а также распределение песочно-соляной смеси. В ночь на улицы города будут выведены дополнительные спецмашины, тракторы с отвалом и щёткой, а также погрузчик. Утром работа продолжится в усиленном режиме», - рапортовала администрация города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Снегопад, начавшийся рано утром, продолжился в течение всего дня. На уборку были направлены все имеющиеся силы и средства. В первый снежный день к борьбе со стихией в Великих Луках подключились 10 единиц техники и более двадцати сотрудников МП «Спецавтохозяйство» и МП «Зеленхоз».

Подрядчики, ответственные за содержание улично-дорожной сети, начали подготовку к зиме заранее. Проверили работоспособность техники, закупили несколько тысяч тонн пескосоляной смеси для обработки проезжих частей и необходимый запас песка для подсыпки тротуаров.

С наступлением темноты уборка продолжилась, так как метель не прекращалась, к работе приступила ночная смена МП «Спецавтохозяйство». На дороги города выехали четыре комбинированных дорожных машины и два трактора с отвалом и щёткой. Ранним утром следующего дня бригады рабочих начали очистку остановочных комплексов.

В рамках борьбы со снежной стихией специалисты муниципальных предприятий делали особый акцент не только на остановках общественного транспорта, но и на подъездах к социальным учреждениям. Активно велась работа по уборке тротуаров и дорог, подходов к подземным переходам, в парках и скверах. Попутно службы начали вывозить снег, который не переставал идти.

За три дня с улиц Великих Лук вывезли более 350 кубометров снега. Уборочная техника работала по нескольким маршрутам: заречная часть города, центр и районы улиц Дружбы и Малышева. Также, как сообщили в МП «Спецавтохозяйство», особое внимание было уделено площади Ленина, где производилась уборка снежного вала. Кроме того, по улицам и тротуарам распределяли пескосоляную смесь - в день подрядная организация использует порядка 200 кубометров реагента.

Лучше, чем в прежние годы

«Город весь завален снегом, нигде не почищено», - тем временем негодовали великолучане, сообщавшие в соцсетях о нерасчищенных остановочных комплексах, пешеходных переходах, дворовых проездах. Горожане жаловались на отсутствие уборки в частном секторе и на придомовых территориях многоквартирных домов, сложностях передвижения детей и взрослых по улицам. С учётом того, что разгул стихии пришёлся на будние дни, многие заявляли о невозможности поехать на работу или отвести ребёнка в школу, отвезти малыша на коляске в сад.

Несмотря на неимоверные усилия, приложенные городскими службами, такой реакции вполне стоило ожидать. Непрекращающийся снег способен свести на нет любые труды - то, что уже почищено, снова заметает буквально за пару часов.

«Я в 10 часов шёл, дорогу чистили. Иду в 14:00 уже всё замело обратно. Тут даже проблема не снег (его немного), а метель, которая гоняет снег с места на места целый день», - констатировал один из подписчиков группы городской администрации «ВКонтакте». Он заметил, что накануне все жители должны были получить предупреждения от РСЧС, и следовало морально подготовиться к коллапсу на дорогах.

«Работы по очистке от снега и наледи дорожного полотна производятся в круглосуточном режиме с момента начала атмосферных осадков в дневное и ночное время. Движение спецтехники происходит по утвержденным маршрутам. Также проводятся работы по погрузке и вывозу снежных масс с территорий улично-дорожной сети. При поступлении сообщений о необходимости проведения дополнительных работ на объектах, данные объекты учитываются при составлении производственного задания для подрядной организации», - отвечали на поступающие обращения представили администрации города.

Жалобы, касающиеся уборки дорог и тротуаров, горожанам рекомендовали направлять в «Спецавтохозяйство» (7-80-38), либо в УЖКХ города Великие Луки (3-02-08, 3-72-51 в рабочее время: пн-пт 9:00 – 18:00, перерыв на обед: 13:00 – 14.00). Профильное управление также принимает дополнительные вопросы и предложения, связанные с профилированием, очисткой от снега и обустройством городских дорог.

Всего во время первого снегопада в городские службы зафиксировали 16 жалоб, касающихся расчистки снега на улицах Великих Лук. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда поступило 31 обращение от населения. Таким образом, можно предположить, что уборка вышла на новый качественный уровень, ведь количество претензий неуклонно сокращается.

Это замечают и сами горожане. «Город стал сейчас убираться лучше, чем в прежние годы. С утра шёл по центру - тротуары и дороги прочищены», - поделился своими наблюдениями горожанин, который снежным утром прогулялся по Октябрьскому проспекту, улицам Либкнехта, Пионерской, проспекту Ленина.

Ряд других пользователей соцсети с ним согласились, а некоторые направили в адрес коммунальных служб пожелания. Одно из них касалось снега, оставленного по краям дорог и тротуаров после расчистки - мол, хорошо бы его оперативнее вывозить.

Добросовестный труд

Минувшая неделя была достаточно сложной для всего коммунального хозяйства, в том числе для управляющих компаний. Их сотрудники были вынуждены не только продолжать планомерную работу по содержанию домов и дворов, но и попутно приводить в порядок после обрушившихся снегопадов дворовые территории, оперативно реагировать на обращения горожан.

В администрации Великих Лук сообщили о результатах деятельности некоторых управляек. Так, в конце недели УК «Центр города» выполняла ряд текущих ремонтов на подведомственной территории, вывозила листву с Октябрьского проспекта, 47/9, улицы Энгельса, 5 и проспекта Ленина, 33/14, подсыпала песком детские площадки. На кровле домов установили ограждения от намерзшего снега, а во дворах работали трактора.

Сотрудники УК «Город на Ловати» тоже провели немало нужных жителям работ, в том числе смонтировали таблички «Осторожно сосульки» на проспекте Гагарина, 87/1, 83, 73, 63; вывезли спиленные деревья на Октябрьском проспекте, 44, 126 и улице Дьяконова, 4; чистили дворы от снега спецтехникой.

Работники УК «Заречный район» работали по аналогичным направлениям: занимались ремонтами в подъездах и на придомовых территориях, выводили технику на уборку снега, в том числе во дворах на Октябрьском проспекте, 19/1, 54, 142; на улицах Тенистой, 3, Богдановской, 4; Зверева, 4/35; Сибирцева, 26, 28; проспекте Гагарина, 96, 99а; улице Комсомольской, 5.

Напомним, уборкой придомовой территории многоквартирного дома занимается управляющая компания. Именно она несет ответственность за расчистку снега, а также крыш домов от снега и наледи. Кроме того, зимой управляйка должна следить за тем, чтобы во дворе не было скользко. В случае появления льда его скалывают, а дорожки возле жилых домов посыпают противогололёдными материалами.

Заслуги сотрудников управляющих компаний не остались незамеченными. Например, великолучане публично выразили благодарность дворникам, убирающимся на придомовой территории на проспекте Гагарина, 13. «Сергеев Максим Тимофеевич и Сергеева Марина Викторовна, СПАСИБО Вам за ваш добросовестный труд! Все работы выполняются своевременно и качественно!» - отзыв опубликовали в группе «Подслушано Великие Луки».

В комментариях подписчики также тепло отзывались о работе дворников на Малышева, 6, Ботвина, 7 корпус 2, Мурманской, 2 корпус 1, Октябрьском проспекте, 114, 116, 118. Горожане заметили, что труд таких работников очень важен, и неплохо бы выписать премии самым ответственным.

В южной столице региона сильный снег продолжает идти и сейчас, а это значит, что работа по его уборке не прекратилась. Руководителям предприятий и организаций сферы ЖКХ дано указание обеспечить своевременную расчистку на закреплённых территориях и при необходимости подсыпку пескосоляной смесью. Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, ситуация остаётся под пристальным контролем городских властей.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #снегопад #уборка снега #метель
Источник: Псковская Лента Новостей
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