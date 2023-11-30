Общество

Елена Даньшова: Комиссии для защиты учителей — это мертворожденное дитя

Специальные комиссии для защиты прав и авторитета учителей — скорее всего, нежизнеспособны. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Давайте начнем с формулировки — от кого защищать? Мы что, на войне? Конечно, не всегда все гладко, но педагог на то и педагог, чтобы уметь выходить из таких ситуаций и не доводить до них. Это первое. Второе — конечно же, возникают конфликтные ситуации. Мы проходили уже это все, были у нас комиссии по урегулированию споров и еще что-то. Слушайте, это все мертворожденное дитя, эти идеи существовали на бумаге, положение было написано, и все. Вы понимаете, ведь это очень тонкий вопрос», - поделилась Елена Даньшова.

Она пояснила, что возникает вопрос, кто войдет в такие комиссии — учителя, родители, представители из других школ или сторонние лица, и смогут ли они оценивать ситуации объективно.

«Где найти специалистов, где найти психологов? Где найти медиаторов, которые будут работать? Есть у нас служба школьной медиации, только начала работать, служба так называемого примирения. Так что этот вопрос пока еще, на мой взгляд, витает в облаке. И нужна очень серьезная проработка, чтобы, скажем так, не построить замок на песке», - заключила гостья студии.

Напомним, о том, что в российских школах создадут специальные комиссии для защиты прав и авторитета учителей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Международной выставке-форуме «Россия».