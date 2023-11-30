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Олег Грицаев о работе в Псковском областном Собрании: Очень дружно и культурно!

Депутатские полномочия Олега Грицаева прекращены досрочно сегодня, 30 ноября. В заявлении на имя спикера Собрания депутат пояснил своё решение переходом на должность, которая не позволяет сохранить мандат, сообщается в группе Псковского областного Собрания депутатов в социальной сети «ВКонтакте».

«Чем запомнилась работа в областном Собрании депутатов? В первую очередь, тем, что очень дружно работают как все фракции, так и в общем областное Собрание. Председатель Собрания – просто очень уважаемый человек. Понятно, возникают вопросы между фракциями по различным поводам, но всегда находится решение, председатель всегда может урегулировать обстановку. Очень понравилось, очень дружно, очень культурно! Получил большой опыт для себя», – поделился впечатлениями от работы в парламенте Олег Грицаев.

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Вакантное место займёт кандидат из списка «Единой России», зарегистрированного на парламентских выборах в 2021 году, при этом определяющим критерием является партийный результат, полученный региональной группой. Решение в течение 14 дней должны принять руководящие органы регионального отделения «Единой России».