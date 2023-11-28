Политика

Полномочия депутата областного Собрания Олега Грицаева досрочно прекращены

Депутаты Псковского областного Собрания досрочно прекратили полномочия коллеги – парламентария Олега Грицаева. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Олег Грицаев

«С сожалением расстаемся с вами. Не будем терять связь, контакты. Приезжайте к нам. И успешной работы на новом поприще», - обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов к Олегу Грицаеву.

Олег Грицаев – гвардии полковник в отставке, бывший заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, бывший первый заместитель генерального директора псковского аэропорта. В 2021 году его избрали в областное Собрание седьмого созыва в составе общеобластной части списка «Единой России».

Вакантный мандат по решению руководящих органов партии передадут кандидату из региональной группы списка в порядке рейтинга полученных на выборах результатов.