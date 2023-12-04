Олег Басников покинул пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Олег Басников освобожден от должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Напомним, что Олег Басников работал в Кадастровой палате Ленинградской области до весны 2013 года. 22 января 2020 года был назначен на пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков».
Ранее работа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» неоднократно подвергалась критике со стороны депутатов Псковского областного Собрания. Состоялось несколько парламентских часов, посвященных проблемам при реализации программы догазификации в регионе.