Общество

Олег Басников покинул пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Олег Басников освобожден от должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Напомним, что Олег Басников работал в Кадастровой палате Ленинградской области до весны 2013 года. 22 января 2020 года был назначен на пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

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Ранее работа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» неоднократно подвергалась критике со стороны депутатов Псковского областного Собрания. Состоялось несколько парламентских часов, посвященных проблемам при реализации программы догазификации в регионе.