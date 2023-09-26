ЖКХ

Александр Котов: Люди ждут подключения к газу и пишут жалобы

Население ждет, когда Газпром выполнит работы по договору в рамках догазификации. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Есть большое количество домовладений, где газовое оборудование смонтировано. Люди ждут, когда вы направите бригаду и выполните работы по договору. Некоторые люди уже демонтировали отопительные приборы. Они вправе ожидать, когда вы выполните работу», - сказал Александр Котов.

«Мы таких людей подключим быстро», - сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Александр Котов привел пример: к председателю парламентского экономического комитета Андрею Козлову поступило обращение – люди все лето ждали специалиста, который должен был прийти и осмотреть внутридомовое газовое оборудование на предмет безопасности. «И не дождались. Таких примеров много. Вы нам показываете кривые выполнения плана графика, говорите, что находитесь в зеленой зоне. На местах видим, что люди ждут подключения к газу и пишут жалобы. 143 обращения – тех, у которых терпение лопнуло. Не надо нам рассказывать, что все хорошо, расскажите о проблемах, с которыми сталкиваетесь», - призвал спикер регионального парламента.

«Тех, кто готов к потреблению газа, подключаем в первую очередь. Будем прилагать все усилия», - заверил Олег Басников.