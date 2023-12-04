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Случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксировали в России

Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжёлых форм инфекции», - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что ситуация с респираторными заболеваниями в России в настоящее время полностью под контролем, пишет РИА Новости.

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Говорить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, возбудитель известен давно, есть тест-системы и эффективные препараты, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Аналогичное мнение высказал журналистам и главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

«Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae. Это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто», - сказал он.

Микоплазменная пневмония, пояснил Чуланов, лечится антибактериальными препаратами, которые есть в любом стационаре. Он уточнил, что по клиническим признакам отличить микоплазменную инфекцию от заболевания, вызванного другим возбудителем, нельзя. Поставить диагноз и назначить лечение может врач по результатам дополнительных исследований.

По его словам, некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекции.

Микоплазменная инфекция может протекать по-разному - у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других - пневмония с тяжелым течением, основные симптомы - температура, кашель, тяжесть при дыхании, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», - сказал Вознесенский.

Он отметил, что симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.

При этом определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно, иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции, пояснил Вознесенский.

Ранее ряд стран мира, в частности Китай, Германия, Франция и Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.