Общество

Дмитрий Шахов провел урок о правах человека в псковском лицее №10

Урок, посвященный правам человека, для десятиклассников лицея экономики и основ предпринимательства №10 города Пскова провел уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов. Об этом омбудсмен сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Мероприятие, прошедшее в рамках всероссийской образовательной акции «Единый урок "Права человека"», было приурочено к Международному и национальному Дню прав человека, который отмечается 10 декабря, а также 30-летия принятия Конституции России и 75-ой годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека.

Единый урок «Права человека» уже седьмой год проводится по предложению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и поддержке министерства просвещения РФ.

Во время урока псковский омбудсмен рассказал ребятам об истории принятия Конституции России в 1993 году, а также о создании Организации Объединённых Наций и принятии Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребёнка. В ходе своего выступления Дмитрий Шахов остановился на её содержании, влиянии на этот процесс итогов Первой и Второй мировой войны. Уполномоченный по правам человека особо отметил важность этого эпохального, всемирно признанного международного правового акта, который стал своеобразным катализатором развития системы защиты прав человека во многих государствах планеты, в том числе России.

«Всё лучшее, что выработано мировым сообществом и связано с реальными правами человека и гражданина, вошло в Конституцию России, которая была принята 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании», - отметил омбудсмен. Рассказывая школьникам о Конституции страны, Дмитрий Шахов напомнил, что народное голосование состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие Конституции проголосовало 58,43%, против — 41,57%. Новая Конституция была принята и вступила в действие со дня её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области подчеркнул особую роль в обеспечении и защите прав человека и гражданина Конституции Российской Федерации, о её важности для каждого гражданина страны. Учащиеся школы познакомились с основными конституционными правами и обязанностями граждан, узнали о судебной и внесудебной защите прав граждан, в отношении которых нарушены их права и свободы.

«Ребята с интересом приняли участите в дискуссии, задавали вопросы, сами отвечали на вопросы», - заметил омбудсмен.

Дополнительно региональный омбудсмен остановился на конкретных примерах и полномочиях системы государственных правозащитных органов – уполномоченных по правам человека. Два вопроса, касающихся обеспечения прав в сфере образования и здравоохранения, уполномоченный по правам человека сразу принял в работу для уточнения и возможного принятия мер, направленных на восстановление прав граждан.

Все, кто принял участие в семинаре и активно отвечал на вопросы, получили памятные подарки от псковского омбудсмена.