Общество

Кадровая ситуация в учреждениях здравоохранения Псковской области станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 7 декабря, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз разговор будет посвящен обсуждению кадровой ситуации в учреждениях здравоохранения Псковской области.

Каких специалистов не хватает в поликлиниках, больницах региона и в скорой помощи? Какие меры поддержки предоставляют медработникам в регионе? Много ли в Псковской области работает специалистов из других регионов? На каких направлениях трудятся выпускники медколледжей? На эти и многие другие вопросы ответит заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова.

Начало брифинга в 16.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.