Общество

Сбер внедрил 500 проектов в сфере искусственного интеллекта в регионах

Сбер внедрил 500 проектов в сфере искусственного интеллекта в регионах. О цифровой трансформации регионов рассказал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин по окончании Дня инвестора Сбера, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«Наши лучшие специалисты провели дизайн-сессии с командами губернаторов от Ставрополья до Камчатки, до Сахалина, и в итоге 500 проектов по внедрению искусственного интеллекта в госуправление, в муниципальное управление, в первую очередь, чтобы гражданам стало легче получать государственные сервисы, уже внедрены, действуют и дальше будут только развиваться», - сказал Александр Ведяхин.

Ранее сообщалось, что Сбер 6 декабря представил свою стратегию развития до 2026 года. Одна из главных задач, над которой теперь сконцентрируется компания, — поставить технологии на службу человека.