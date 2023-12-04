Экономика

В Сбербанке рассказали о человекоцентричной работе с бизнесом

Сбер 6 декабря представил свою стратегию развития до 2026 года. Одна из главных задач, над которой теперь сконцентрируется компания, — поставить технологии на службу человека. О том, что означает человекоцентричная модель для корпоративных клиентов, рассказал по окончании Дня инвестора Сбера первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Александр Ведяхин пояснил, что новая стратегия заключается в человекоцентричности, которая поддерживается искусственным интеллектом.

«Кто такие юридические лица? Это собственник, у которого свои цели, менеджмент, у которого свои цели (которые ставит собственник, но в то же время гораздо шире эти цели), и сотрудники, которые в зависимости от направления работают. И мы как Сбер можем помогать каждому этому человеку реализовывать свои задачи, — пояснил Ведяхин. — Собственнику поможем в развитии бизнеса в увеличении собственности бизнеса. У нас 3,2 млн клиентов – мы знаем хорошие кейсы, плохие кейсы, средние кейсы и можем помогать. Менеджменту мы снизим рутину и поможем больше времени и внимания уделять стратегии и тем решениям, действиям, которые увеличивают стоимость предприятия и помогают им больше бонусов заработать, ну и каждому сотруднику поможем быть более эффективным. То есть, фокусируясь на каждом человеке отдельно, мы в итоге получаем более успешное юридическое лицо».