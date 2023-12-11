Общество

Спрос на многозадачных сотрудников в Псковской области вырос на 89% — исследование

Спрос на навык «многозадачность» в России за два года вырос почти в три раза (+181% за январь-октябрь 2023 года к аналогичному периоду 2021 года). В Псковской области потребность в многозадачных сотрудниках тоже выросла: +89% год к году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru по результатам совместного исследования с резидентом «Сколково» Robovoice.

В целом с начала года такой навык как работа в условиях многозадачности встречался в 8,3% вакансий по всей стране и в 7% вакансий в Псковской области. При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 5,8% россиян и 4,3% псковичей.

«Дефицит рабочей силы в России привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат в большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов. В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ, и ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru в СЗФО Мария Бузунова.

В этом году наибольшую потребность в кросс-функциональных специалистах испытывали организации культуры и искусства, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации (НКО), компании финансового сектора (в частности, управление активами), государственные организации, образовательные учреждения, строительные и девелоперские организации, гостинично-ресторанный сектор, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, организации медиаиндустрии (СМИ, реклама, PR) и сельскохозяйственная отрасль.

«Повышенный спрос на многозадачность и связанный в том числе с этим рост уровня стресса неминуемо сказывается на производительности, продуктивности и результативности труда. Частично решить эту проблему позволяет автоматизация бизнес-процессов, благодаря которой удается избавить людей от изматывающей рутины и высвободить время для целевых задач. Внедрение голосовых и текстовых роботов, в частности, снижает нагрузку на рекрутеров и HR-специалистов, операторов колл-центров, диспетчеров абонентских служб и менеджеров по работе с клиентами», — отметил генеральный директор Robovoice Александр Павлов.