Общество

Бизнесмен предупредил о вреде многозадачности

Многозадачность - необходимость и норма для малого бизнеса, но с точки зрения эффективности «монозадачность» гораздо продуктивнее, заявил основатель торговой марки «Русский иван-чай» Александр Хлынов.

«Для малого бизнеса многозадачность – это необходимость и норма. Но если мы рассматриваем с точки зрения эффективности, многозадачность – она менее продуктивна, чем, так скажем, "монозадачность". Есть даже такой опыт у бизнес-тренеров: нужно написать слово многозадачность, а под ним цифры 1,2 и так далее, нумеруя буквы. И если вы пишете слово и одновременно проставляете цифры, то на написание слова у вас уходит примерно 26 секунд. А если вы сразу пишете слово, а потом проставляете цифры, то уходит 12-13 секунд. Это показывает то, что при переключении внимания и смене действий происходит снижение скорости работы», - приводит слова предпринимателя RuNews24.

Поэтому, считает Хлынов, с точки зрения эффективности многозадачность – это вред, а не польза.

Вместе с тем сервис по поиску работы HeadHunter сообщил о выросшем спросе на сотрудников, которые справляются с многозадачностью. Больше всего профессионалы, способные работать в многофункциональном режиме, востребованы в финансовой и сельскохозяйственной отраслях, в гостинично-ресторанном секторе, а также в ЖКХ, на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности.

По мнению Александра Хлынова, если спрос на сотрудников, которые работают в режиме многозадачности, вырос – это значит, что «мы идём по пути увеличения количества малого бизнеса».