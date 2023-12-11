Общество

Паспорта вручили юным псковичам в День Конституции РФ

Торжественное вручение паспортов юным псковичам, достигшим 14-летнего возраста, состоялось в детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 12 декабря, в День Конституции РФ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вручение паспортов приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят основной закон страны.

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В рамках торжественного события самый важный документ девятерым юношам и девушкам вручил глава города Пскова Борис Елкин. Помимо паспорта, ребятам вручили букеты и памятные подарки.

«Сегодня торжественный и юбилейный день, 30 лет исполняется главному документу страны, и в этот день давайте вручим вам ваш главный документ - паспорт. Берегите и цените его. Этот документ открывает для вас новые возможности», - поздравил глава города Пскова Борис Елкин юных псковичей.

К поздравлениям присоединилась председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Екатерина Родина.

«Для вас сегодня, действительно, важный день. Я надеюсь, что с этим ощущением расправленных плеч и новым документом, удостоверяющим вашу личность, вы продолжите свой путь. Паспорт будет сопровождать вас всегда, поэтому берегите свой самый важный документ», - поддержала напутствие главы города Екатерина Родина.