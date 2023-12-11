Общество

День Конституции Российской Федерации отмечают 12 декабря

День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря, — одна из значимых памятных дат российского государства.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Напомним, в Псковском музее-заповеднике ко Дню Российской Конституции, который будет отмечаться 12 декабря, подготовлен выставочный комплекс. Уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов провел серию уроков в псковских школах, которые были посвящены правам человека и приурочены к 30-летию принятия Конституции России, 75-ой годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека, а также Международному и национальному Дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно указам президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником, пишет calend.ru.

Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса. Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

Переплёт из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации» — так выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле.

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ранее — на 4 года) и о том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее — на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).

В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов. Летом 2020 года в основной закон были внесены значительные изменения, посвященные новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами, меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение федеральных территорий, устанавливающие статус русского языка, закрепляющие приоритет национального законодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России. В октябре 2022 года в связи с принятием новых регионов в состав РФ в Конституцию вновь были внесены изменения.

В течение десяти с лишним лет День Конституции являлся официальным выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года причислен к памятным датам России.

Несмотря на это, 12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного закона государства. Особенно много их проводится в образовательных и культурных учреждениях российских городов — это уроки правоведения, «круглые столы», тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы.