Общество

Алексей Севастьянов: Мы решаем проблемы псковского округа №1

Проблемы избирательного округа №1, в состав которого входит часть города Пскова (центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич), стараются решать в рабочем порядке. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Радует, что в округе №1 появляется что-то хорошее. Есть проблемы, и от них не уйти. В нескольких дворах ряда микрорайонов мы лишились детских площадок, потому что их срок вышел. Это в работе. Я знаю, что это мы решим», – сказал он.

Алексей Севастьянов напомнил и о возможности наладить автобусное сообщение на Завокзалье.

«Который год бьюсь с автобусом на Завокзалье. Там целый ряд трудностей. Не так просто пустить автобус, потому как надо переделать целый отрезок пересечения с железнодорожным полотном. И это десятки миллионов. Это в работе, дело двигается вперед. Верю, и очень надеюсь, что наступающий год закроет ряд буксующих проблем и подарит достаточное количество положительных эмоций жителям моего округа», – добавил он.