Проект благоустройства парка 300-летия прокуратуры заказали в Пскове

Донорская акция «Красота спасёт мир» прошла в Пскове 12 декабря

На стенде Псковской области в рамках выставки-форума «Россия» пройдет День профориентации

О нарушениях в сфере торгов при заключении контракта рассказали в «Экопроме»

Женщина отправится в колонию на шесть лет за убийство сожителя в Острове