Проект благоустройства парка 300-летия прокуратуры заказали в Пскове

Проектно-сметную документацию на благоустройство парка 300-летия прокуратуры заказали в городе Пскове. Соответствующая информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Начальная цена контракта составляет 5 323 510 рублей. Подрядчика определят 20 декабря. Финансирование по контракту осуществляется из бюджета Пскова на 2023-2024 год в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"», основного мероприятия «Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова».
Проектно-сметную документацию необходимо подготовить к 31 августа 2024 года. Ориентировочная площадь благоустройства составляет 20,19 га.
Проектируемые участки парка 300-летя прокуратуры
При разработке проектно-сметной документации подрядчику необходимо предусмотреть:
смотровые площадки с элементами благоустройства, малыми архитектурными формами, арт-объектами с архитектурной подсветкой;
место для проведения культурно-массовых мероприятий (мини-сцена/амфитеатр/иное);
связанную между собой систему дорожек для пешеходов;
велодорожки;
санитарную зону с автономной мобильной туалетной кабиной с комнатой для маломобильных групп населения;
устройство наружного освещения с применением современных энергосберегающих технологий;
устройство площадки для настольного тенниса;
устройство площадки с капитальным покрытием для размещения нестационарных торговых объектов (с обеспечением оттока воды, подходов к нестационарным торговым объектам, включая транспортную доступность к ним);
видеонаблюдение;
размещение детской игровой площадки с информационным щитом;
устройство парковки;
озеленение;
ревизию биологического состояния деревьев на участке с выдачей соответствующего заключения в пояснительной записке;
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