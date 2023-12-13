Общество

В Пскове росгвардейцы присягнули на верность Родине

В Пскове состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками, впервые поступившими на службу в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие руководители управления Росгвардии по Псковской области отдела вневедомственной охраны, ветераны и преподаватели.

Росгвардейцы дали клятву быть верными присяге, достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными.

Принятие присяги стало для них завершением напряженной программы обучения, проходившего в центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области.

В ходе первоначального профессионального обучения росгвардейцы изучили организационно-правовые основы деятельности войск национальной гвардии, профессиональную культуру и этику, тактику охраны общественного порядка, огневую, тактико-специальную, физическую и медицинскую подготовки. По всем дисциплинам сотрудники Росгвардии успешно прошли проверочные испытания и сдали экзамены.

Теперь росгвардейцы приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в подразделениях вневедомственной охраны.