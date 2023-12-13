Общество

Нехватка вакцины от кори связана с яйцом — Путин

Дефицит вакцины от кори связан с недостатком яиц, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«Что касается препаратов от краснухи, от кори — это технический сбой, он вызывает сожаление. С чем он связан? Как ни странно, он связан с яйцом, поскольку сырьем для производства вакцины против кори является яйцо, оно нужно в достаточном количестве и нужного качества для производства медицинских препаратов», - сказал Путин.

Президент добавил, что все «решения приняты и в ближайшее время проблемы такой не будет».

Всплеск случаев заражения корью в России, отметил Путин, начался, в частности, из-за людей, переехавших с территории Украины, где низкий уровень иммунизации.