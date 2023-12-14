Путин: Рост цен на куриные яйца — это сбой в работе правительства

Рост цен на куриные яйца — это сбой в работе правительства, в скором времени ситуация стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».
Он отметил, что в России повышаются доходы, уровень зарплат, в связи с чем спрос увеличился. Также он заметил, что яйца - относительно дешевый белок, поэтому россияне активно из потребляют.
По его словам, причины подорожания яиц — рост спроса при сохранении объемов производства, а также задержка открытия импорта в должном объеме.
«Сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки, из Белоруссии. Но вовремя не открыли. Решения приняты, ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», - заключил президент.