Экономика

Путин: Рост цен на куриные яйца — это сбой в работе правительства

Рост цен на куриные яйца — это сбой в работе правительства, в скором времени ситуация стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«Я пару недель назад у министра сельского хозяйства спрашивал, что у него с яйцами. Он сказал, что у него все в порядке. На что я отметил, что у граждан есть проблемы - рост цен на яйцо курицы 40%, местами больше, дорожает и куриное мясо», - сказал Путин.

Он отметил, что в России повышаются доходы, уровень зарплат, в связи с чем спрос увеличился. Также он заметил, что яйца - относительно дешевый белок, поэтому россияне активно из потребляют.

«Я и сам с удовольствием ем яичницу, в свое время мог 10 сразу утром навернуть», - поделился Путин.

По его словам, причины подорожания яиц — рост спроса при сохранении объемов производства, а также задержка открытия импорта в должном объеме.

«Сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки, из Белоруссии. Но вовремя не открыли. Решения приняты, ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», - заключил президент.