Общество

Гуманитарную помощь в зону спецоперации отправили из Великих Лук

Гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции отправили и Великих Лук сегодня, 17 декабря. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Из Великих Лук, от неравнодушных людей, сторонников, партийцев "Единой России", от предприятий и организаций в зону СВО ушла машина со всем необходимым. Большая работа была проведена местным отделением партии: от мобилизованных была принята заявка, затем она была реализована по нескольким направлениям – работа с благотворителями, сбор помощи у населения, работа со школами (дети отправили бойцам теплые поздравления с Новым годом и Рождеством)», - рассказал Армен Мнацаканян.

Вес груза составляет более четырех тонн.

17 декабря председатель партии Дмитрий Медведев в режиме видео-конференц-связи дал старт отправки гуманитарных конвоев в 43 регионах одновременно. Из Великих Лук Армен Мнацаканян участвовал в отправке груза вместе с коллегами из Великолукского отделения партии Андреем Беляевым, Владимиром Владимировым, Дмитрием Кислициным, Сергем Агарёвым, Татьяной Щеблыкиной, Ксенией Фадеевой и другими.

«В целом, с момента начала гуманитарной миссии "Единая Россия" в Псковской области собрала и доставила Донбассу и освобожденным регионам свыше 400 тонн грузов. Спасибо жителям области за отзывчивость и неравнодушие, за доверие к партии. Мы продолжаем эту работу!» - добавил депутат.

Как ПЛН сообщили в пресс-службе партии, сегодня «Единая Россия» отправляет одновременный гуманитарный конвой со всей страны в новые регионы. В его составе: бытовая техника, продукты, лекарства, стройматериалы.

«Мы ежедневно мониторим нужды жителей, выезжаем в новые регионы, общаемся с людьми. Эта гуманитарная помощь – по их запросам. Туда входит все – бытовая техника, продукты, лекарства, стройматериалы. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой миссии "Единой России" и помогает нам помогать жителям новых регионов», – сказала заместитель секретаря Генерального совета партии Анна Кузнецова.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой собрали более 10 миллиардов рублей.

Напомним, ХХI съезд «Единой России» проходит 17 декабря в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участие в нём принимают более 1000 человек со всей страны. На Съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента и проведет кадровую ротацию руководящих органов.