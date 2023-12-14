Политика

Съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 17 декабря

XXI Съезд партии «Единая Россия» состоится на площадке выставки «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 17 декабря. Делегатом от Псковской области станет председатель Псковского облачного Собрания депутатов Александр Котов.

Ранее сообщалось, что делегаты форума примут решение о поддержке выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. Все региональные, местные, первичные отделения «Единой России» будут задействованы в агитационной кампании.

Напомним, в субботу, 16 декабря, состоялось собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в избирательной кампании как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.